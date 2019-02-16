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السبت، 16 فبراير 2019 09:46 م
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حى المطرية يصادر 4 عربات كارو ويرصف 3 شوارع رئيسية

السبت، 16 فبراير 2019 09:16 م
حى المطرية يصادر 4 عربات كارو ويرصف 3 شوارع رئيسية صادق على عبد المقصود، رئيس حى المطرية
كتب سيد الخلفاوى
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أكد صادق على عبد المقصود، رئيس حى المطرية، أنه بناء على قرار محافظ القاهرة بمنع سير الكار وفى شوارع القاهرة، تم ضبط ومصادرة 4 عربات كارو أثناء إلقائها القمامة بالشارع، تنفيذا لقرار المحافظ.

وفى السياق أكد رئيس حى المطرية، أن الحى انتهى تقريبا من شارع طه حسين، كما يقوم الحى بتجهيز شارع عمر المختار للرصف بداية من أمام كنيسة الرشاح، بالإضافة إلى متابعة أعمال الصرف الصحى الجارية بشارع المطراوى والحث على سرعة الانتهاء حتى تبداء مرحلة تطوير الشارع.

وتابع عبد المقصود: كثف الحى من الحملات على رفع الإشغالات بالشوارع فى الفترة الماضية بالتنسيق مع شرطة المرافق، حيث قيادة حملة اشغالات مكبرة على محطات المترو الاربعة الحلمية والمطرية وعين شمس وعزبة النخل وتم ازالة جميع الاشغالات وغلق عدد من المحال المخالفة وتم تحرير محاضر اشغال وتسليم الحرز مخزن الحى.


 


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