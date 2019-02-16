انطلاق مؤتمر الأرصاد الجوية الأفريقية بلقاء القيادات النسائية

كتب محمود راغب

انطلق منذ قليل، مؤتمر الأرصاد الجوية الأفريقية، الذى تستضيفه هيئة الأرصاد الجوية اليوم ويستمر حتى 23 فبراير الجارى، تحت رعاية الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، وبحضور الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وانطلق اليوم الأول للمؤتمر بلقاء للقيادات النسائية الإفريقية فى مجال الأرصاد الجوية، ومن المقرر أن تشهد فعالياته خلال فترة انعقاده اجتماعا لمجلس الوزراء الأفارقة المعنيين بالأرصاد الجوية برئاسة الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى ، فضلا عن اجتماع رؤساء الأرصاد الجوية بأفريقيا.

يأتى المؤتمر استكمالا لدور مصر الريادى فى أفريقيا، وتزامنا مع رئاسة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لرئاسة الاتحاد الإفريقى.

يهدف هذا المؤتمر إلى تعميق العلاقات الأفريقية فى مجال الأرصاد الجوية، وتبادل الخبرات والبحوث والتدريب فى مجال الأرصاد الجوية، وأيضا مناقشة تأثير التغيرات المناخية على الدول الإفريقية.