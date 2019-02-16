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السودان: إنتاج 93 طنا من الذهب قيمتها 4 مليارات دولار خلال عام 2018

السبت، 16 فبراير 2019 02:00 ص
السودان: إنتاج 93 طنا من الذهب قيمتها 4 مليارات دولار خلال عام 2018 قطع ذهبية _ صورة أرشيفية
الخرطوم أ ش أ
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قال مدير هيئة الأبحاث الجيولوجية التابعة لوزارة المعادن السودانية محمد أبو فاطمة، إنه تم إنتاج 93 طناً من الذهب تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار خلال عام 2018 .

وأكد محمد أبوفاطمة، فى تصريحات صحفية، جاهزية الهيئة مع أذرع الوزارة الأخرى، لسد فجوة الاقتصاد الوطنى وإمداده بالعملات الحرة، استناداً على مسئولية الوزارة عن التعاقدات مع الشركات، وتنفيذ الموازنة من خلال إنتاج الذهب بأشكاله المختلفة.

وأفاد بأن الهيئة حققت فى العام الماضى نسبة 152% من الربط الإيرادى المقرر، كما أوفت بالتزامها تجاه وزارة المالية بنسبة 100% فضلاً عن توفير كل المعينات والمتحركات، وتجهيز المكاتب الإقليمية من مواردها الذاتية.

وأشار إلى منح 333 رخصة بحث عام، و20 اتفاقية امتياز، و37 رخصة بحث مطلق بالإضافة إلى 11 رخصة تعدين للإنتاج، خلال عام 2018.

ونوه إلى سعى العاملين فى الهيئة نحو مزيد من البحث والاستكشاف والتطوير وبناء قاعدة معلومات، تتيح الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية بالبلاد، لافتا إلى أهمية استقطاب كبريات الشركات، واستكمال البنيات الأساسية مثل المختبرات المتكاملة، وإنشاء بورصة الذهب واستغلال المعادن الصناعية كالرمال البيضاء والسوداء وأحجار الزينة.

 


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أخبار السودان

إنتاج 93 طنا من الذهب

4 مليارات دولار




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