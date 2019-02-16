وذكرت المصادر - وفقا لقناة "روسيا اليوم" السبت - أن عملية الإنزال تم في منطقة فليطح في ريف دير الزور الشمالي، ونفذت باستخدام مروحيتين من نوع أباتشي وأن العناصر المشاركين في العملية استولوا على 7 صناديق كبيرة لا يعرف ما بداخلها.لافتة إلى عملية إنزال مماثلة قبل أيام في منطقة الدشيشة القريبة من ريف دير الزور، استهدفت مستودعا للأسلحة تابعا لتنظيم "داعش" في المنطقة.

جدير بالذكر أن التحالف الدولي نفذ عدّة عمليات إنزال مؤخرا في البادية السورية الممتدة من منطقة الدشيشة في ريف الحسكة وحتى حقل التنك في دير الزور.

في سياق متصل، قدم المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا، اليوم السبت، مجموعة أخرى من المساعدات الإنسانية إلى سكان محافظة حماة السورية.

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية أن الجنود الروس في المركز قاموا بتقديم المساعدات للمسيحيين المقيمين في بلدة عين الكروم وقرية التومي ، استجابة لطلب الكنيسة الأنطاكية الأرثوذكسية.

وقال المتحدث باسم مركز المصالحة الروسية ألكسي فيرفيتش "مركز المصالحة الروسية يراقب الوضع في سوريا بانتظام ويحدد المناطق التي تحتاج إلى المساعدات الإنسانية.. وقد تم تقديم المساعدات اليوم أولا لأسر الجنود القتلى".