أنتحار شاب تناول حبة لحفظ الغلال نتيجة خلافات مع زوجته فى المنوفية

المنوفية _محمد فتحى

أقدم شاب بقرية شبراباص التابعة لمركز شبين الكوم بالمنوفية على الانتحار عقب تناوله حبة لحفظ الغلال لوجود خلافات مع زوجتة ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كان تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية هاني. ر. 23 سنة مصابًا بحالة تسمم شديدة نتيجة تناولة لحبة حفظ الغلال ومقيم بقرية شبرا باص التابعة لمركز شبين الكوم ،وتبين من خلال التحريات أن الشاب كان يمر بمشاكل مع زوجته التي تركت له المنزل ما أدى لتعرضه لحالة نفسية سيئة أقدم بعدها على الانتحار عقب صدور ضده حكمًا بالحبس 3 أشهر نتيجة دعوة قضائية ضده من الزوجة، التي تركت له المنزل،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.