وزيرة التخطيط تبحث مع وزير إماراتى الاستفادة من تجربة جائزة التميز الحكومى

كتبت منى ضياء

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، محمد بن عبد الله القرقاوى وزير شئون مجلس الوزراء بالإمارات، وذلك لبحث عدداً من الملفات المشتركة بين دولتى مصر والإمارات وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات.

وخلال اللقاء بحث الطرفان منظومة جائزة التميز الحكومى، حيث أشارت هالة السعيد إلى حرص وزارة التخطيط على عقد وتنظيم حزمة من البرامج التدريبية على مستوى كافة المحافظات لتدريب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وتعريفهم بالجائزة ومعايير منظومة التميز الحكومى، مضيفة أن البرامج تستهدف نشر فكر التميز المؤسسى وتعزيز روح المنافسة.

وأشارت هالة السعيد، إلى اهتمام الجانبين المصرى والإماراتى بالشراكة الاستراتيجية المتكاملة التى تم تدشينها فى مايو الماضى والتى تعتمد على الاستفادة من الخبرات الإماراتية بهدف تطوير الأداء الإدارى والحكومى فى مصر بما يسهم فى تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وذلك خلال ثلاث سنوات.



وزيرة التخطيط تلتقى مسئولين بدولة الإمارات

كما أكدت وزيرة التخطيط، أن الحكومة المصرية تسعى إلى تعزيز التعاون ودعم العلاقات المصرية الإماراتية فى كافة الملفات المشتركة، مشيدة بالتعاون المشترك بين الدولتين والحرص من جانب دولة الإمارات على تقديم ما لديها من دعم فى تبادل الخبرات اللازمة.

ولفتت وزيرة التخطيط، إلى أن الشراكة المصرية الإماراتية تتضمن عدد من المحاور منها المحور الذى يتمثل فى الأداء والتميز الحكومى، بالاتفاق بين الدولتين على الاستفادة من الخبرة الاماراتية فيما يخص محاكاة منظومة التميز الحكومى، فيما تمثل المحور الثانى فى المؤشرات الحكومية، والذى يهدف إلى وضع مؤشرات مستهدفة إلى جانب متابعة قياس تلك المؤشرات لإعداد التقارير اللازمة لدعم متخذى القرار، ليشمل المحور الثالث تطوير الخدمات الحكومية، مشيرة إلى العمل على إنشاء أول مركز خدمات نموذجى فى مصر، والذى سيشمل تطبيق نظام النجوم العالمى لتصنيف الخدمات الحكومية، ويضم أهم خدمات التحول الذكى من تطوير الخدمات الذكية وتطوير خدمات الموارد البشرية لموظفى الحكومة.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد بن عبد الله القرقاوى، على حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز الثقة وتقديم الدعم اللازم للحكومة المصرية فى مجالات التعاون والملفات المشتركة، مضيفاً أن دولة الإمارات تضع جميع خبراتها البشرية والفنية لمساعدة الدول الشقيقة والإسهام فى أى مشروع، أو خطة يكون محورها الإنسان، وإسعاده.



وزيرة التخطيط تلتقى مسئولين بدولة الإمارات

وشارك بالقمة فى دورتها الحالية عدد من رؤساء الدول والحكومات فضلاً عن عدد من الوزراء والمسئولين الدوليين وقيادى 30 منظمة دولية كما تشهد القمة العالمية للحكومات للعام 2019 مشاركة 600 متحدث من مستشرفى المستقبل والخبراء والمتخصصين فى أكثر من 200 جلسة حوارية رئيسية وتفاعلية تتناول القطاعات المستقبلية الحيوية إلى جانب أكثر من 120 رئيس ومسؤول فى شركات عالمية بارزة.

ونظمت القمة فى دورتها السابعة 16 منتدى دولياً تنطلق فعالياتها اعتباراً من الجمعة 8 فبراير 2019 لتتوالى على مدار أيام انعقاد القمة حيث تضمن جدول أعمال القمة العالمية للحكومات منتديات الحوار العالمى للسعادة وجودة الحياة، والمنتدى العالمى لحوكمة الذكاء الاصطناعى ومنتدى الشباب العربى إلى جانب منصة السياسات العالمية ومنتدى التغيّر المناخى ومنتدى أهداف التنمية المستدامة، والمنتدى الرابع للمالية العامة فى الدول العربية، ومنتدى التوازن بين الجنسين، ومنتدى الصحة العالمى وغيرها من المنتديات

وشهدت القمة العالمية للحكومات للعام الحالى تنظيم عدد من الفعاليات الرئيسية لتشمل متحف المستقبل والذى يقدم للمشاركين تجارب تفاعلية تفتح نوافذ المستقبل بطريقة مبتكرة