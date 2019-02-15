محافظ البحيرة يفتتح المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بتكلفة 1.6 مليون جنيه

كتب الأمير نصرى

افتتح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم الجمعة، المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين المقام على مساحة 200 متر2 بتكلفة إجمالية مليون و600 ألف جنيه، حيث يتكون المبنى من 3 أدوار الدور الأرضي به المركز التكنولوجي ويتكون من صالة استقبال للمواطنين ومكتب للمدير وعدد 5 شباك خدمة وشباك خزنة ومكاتب الدعم الفنى وغرفة شبكات المعلومات ويضم كل من الدور الأول والثاني علوى الإدارات المتصلة بعمل المركز وتتكون من 8 مكاتب بكل دور تم ربطها بنظام العمل وفق النظم المبينة فى تنفيذ المراكز التكنولوجية.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية اليوم بمركز ومدينة الرحمانية يرافقه عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام للمحافظة، وسعد الله رشوان رئيس مركز ومدينة الرحمانية، ومديرى المديريات الخدمية وأعضاء مجلس النواب.

وأكد المحافظ، أن افتتاح المراكز التكنولوجية بمدن ومراكز المحافظة يأتى فى إطار خطة برنامج تطوير الخدمات الحكومية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الشفافية فى التعامل وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بصورة حضارية وسريعة.

وتفقد محافظ البحيرة، أعمال إنشاء مبنى إدارة الرحمانية التعليمى الجديد على مساحة إجمالية 720 مترا ومساحة المبنى 370 مترا وهو عبارة عن دور أرضي وثلاثة أدوار علوية وسيضم المبنى مكاتب إدارية ومكتب مدير الإدارة ومكتب وسائل علمية ومعامل وقاعات توجيه وقاعات موظفين ومصلى ودورات مياه وذلك بتكلفة إجمالية 8 ملايين و500 ألف جنيه ومن المقرر الانتهاء من تلك الأعمال في أكتوبر 2019.

وأشاد المحافظ بمستوى وحجم الأعمال المنفذة بالمبنى ووجه بالالتزام بالبرنامج الزمنى، مطالبا الجميع بالعمل الجاد فى جميع القطاعات والالتحام المباشر مع المواطنين وقضاء مطالبهم.

كما تفقد المحافظ المستشفى المركزي بالرحمانية، حيث تم تطوير قسم الاستقبال والطوارئ بتكلفة 182 ألف جنيه، وتم إنشاء قسم عناية مركزة للأطفال عبارة عن 5 أسرّة وعدد 3 أجهزة تنفس صناعي بتكلفة مليون جنيه، بالإضافة إلي توسعة عناية الكبار بإضافة 3 أسرة و3 أجهزة تنفس صناعي بتكلفة 150 ألف جنيه وجاري تطوير مبني الباطني القديم بتكلفة مليون و800 ألف جنيه وإنشاء عدد 2 فصل لتوسعة مدرسة التمريض بتكلفة 225 ألف جنيه.

وأكد المحافظ، ضرورة تقديم كافة سبل الرعاية العلاجية للمواطنين والعمل على راحتهم وتوفير كافة المستلزمات والأدوية العلاجية وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

والتقى محافظ البحيرة، خلال جولته داخل المستشفى، عددا من المرضى واستمع منهم عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم للتأكد من حصولهم على الخدمة الطبية الجيدة وحسن معاملتهم من قبل طاقم الأطباء والتمريض.

وخلال الجولة الميدانية تفقد محافظ البحيرة، محطة مياه الشرب بقرية المجد المقامة على مساحة 4200م2 أرض ملك النيل بقرار تخصيص وهى عبارة عن محطة ترشيح سريع بطاقة 5000 م3 / يوم وتعمل بنظام الأغشية الليفية لخدمة 70 ألف نسمة بـ17 قرية و10 آلاف مشترك من قرى مركز الرحمانية وتوابعها وبلغت تكلفة إنشاء المحطة 40 مليون جنيه حيث تم الانتهاء من 99% من الأعمال المدنية و95% من الأعمال الكهروميكانيكية وجاري أخذ العينات بمعرفة وزارة الصحة تمهيدا لبدء أعمال التسليم ودخول المشروع الخدمة وذلك في إطار الجهود المبذولة للقضاء علي ضعف وانقطاع المياه بمدن ومراكز المحافظة خاصة بأطراف القري والتيسير وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال وسرعة تشغيل المحطة ودخولها الخدمة وقام بتفقد مأخذ المحطة على فرع نهر النيل كما استمع لشرح توضيحى من المهندس ماهر العدوى والمهندس سامى عبد الستار عن أعمال إنشاء محطة الرحمانية الجديدة وموقفها التنفيذى والتى من المقرر الانتهاء منها فى ديسمبر 2019 بتكلفة إجمالية 330 مليون جنيه لخدمة مركز الرحمانية بالكامل بطاقة 34 ألف متر3/ يوم حيث تبلغ أطوال الشبكات 45 كيلومتر بأقطار 600 مل إلى 900 ملى.

واختتم محافظ البحيرة جولته الميدانية بمركز ومدينة الرحمانية، بتسليم الميداليات لشباب النادى الحاصلين على بطولات ومراكز أولى على مستوى الجمهورية فى ألعاب الكاراتيه وكمال الأجسام، كما شاهد مجموعة من العروض الرياضية قدمها براعم النادى فى لعبة الكارتيه.

وأشاد المحافظ، بالدور الذى تقدمه مراكز وأندية الشباب على مستوى المحافظة سواء فى المجال الرياضى أو الثقافى أو الاجتماعى وأهميتها في خلق مساحات إبداعية لاستثمار طاقات الشباب وأوقات فراغهم، وتسخيرها لتكون متنفساً لهم ومقصداً يجدون فيه ما يرغبون به.