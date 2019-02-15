قوافل طبية لفحص السجناء في سجن طنطا.. الداخلية:نوفر الرعاية الصحية للنزلاء

كتب محمود عبد الراضي

نظم قطاع السجون قافلة لتطعيم نزلاء سجن طنطا تفعيلاً لإجراءات الطب الوقائى، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إعلاء قيم حقوق الإنسان، والارتقاء بأوجه الرعاية المختلفة المقدمة لنزلاء السجون وخاصة الرعاية الصحية ، وفى إطار التنسيق الدائم بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة.

وتم تنظيم قافلة لتطعيم نزلاء سجن طنطا ، كإجراء وقائى من مديرية الشئون الصحية بالغربية ،وقام فريق عمل من مكتب صحة أول طنطا وتحت إشراف أطباء السجن بتطعيم عدد من نزلاء ونزيلات "سجن طنطا ".,

يأتي ذلك فى إطار حرص قطاع السجون على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى وتقديم أفضل مستويات الخدمة الطبية لهم .



جانب من القوافل الطبية