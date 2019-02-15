غدا.. هيئة الأرصاد الجوية تستضيف مؤتمرا أفريقيا بمشاركة وزير الطيران المدنى

كتب محمود راغب

استكمالا لدور مصر الريادى فى أفريقيا وتزامنا مع رئاسة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لرئاسة الاتحاد الإفريقى ، تستضيف هيئة الأرصاد الجوية غدا السبت وحتى 23 فبراير الجارى مؤتمر الأرصاد الجوية الأفريقية ، وذلك تحت رعاية الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى .

وستتضمن الفاعليات مؤتمرا للقيادات النسائية الإفريقية فى مجال الأرصاد الجوية ، واجتماعا لمجلس الوزراء الأفارقة المعنيين بالأرصاد الجوية برئاسة الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى ، فضلا عن اجتماع رؤساء الأرصاد الجوية بأفريقيا .

ويهدف هذا المؤتمر إلى تعميق العلاقات الأفريقية فى مجال الأرصاد الجوية وتبادل الخبرات والبحوث والتدريب فى مجال الأرصاد الجوية وايضا مناقشة تأثير التغيرات المناخية على الدول الإفريقية .