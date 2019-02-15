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غدا.. هيئة الأرصاد الجوية تستضيف مؤتمرا أفريقيا بمشاركة وزير الطيران المدنى

الجمعة، 15 فبراير 2019 01:00 ص
غدا.. هيئة الأرصاد الجوية تستضيف مؤتمرا أفريقيا بمشاركة وزير الطيران المدنى د. احمد عبدالعال رئيس هيئة الارصاد
كتب محمود راغب
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استكمالا لدور مصر الريادى فى أفريقيا وتزامنا مع رئاسة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لرئاسة الاتحاد الإفريقى ، تستضيف هيئة الأرصاد الجوية غدا السبت وحتى 23 فبراير الجارى مؤتمر الأرصاد الجوية الأفريقية ، وذلك تحت رعاية الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى .
 
وستتضمن الفاعليات مؤتمرا للقيادات النسائية الإفريقية فى مجال الأرصاد الجوية ، واجتماعا لمجلس الوزراء الأفارقة المعنيين بالأرصاد الجوية برئاسة الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى ، فضلا عن اجتماع رؤساء الأرصاد الجوية بأفريقيا .
 
ويهدف هذا المؤتمر إلى تعميق العلاقات الأفريقية فى مجال الأرصاد الجوية وتبادل الخبرات والبحوث والتدريب فى مجال الأرصاد الجوية وايضا مناقشة تأثير التغيرات المناخية على الدول الإفريقية .
 
 
 

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