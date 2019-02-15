غادة والى تشهد افتتاح الملتقى الثالث لفنون ذوى الاحتياجات الخاصة

كتب مدحت وهبة

تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورانيا المشاط وزيرة السياحة ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة ومايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة الملتقى الثالث لفنون ذوي القدرات الخاصة والذي يعقد في الفترة من 15 - 22 فبراير الجاري، بمشاركة 36 دولية عربية وإفريقية وأوروبية وآسيوية.

وشهد حفل الافتتاح تكريم عدد من الشخصيات المصرية والعربية والعالمية لدورهم الإيجابي لخدمة ذوي الإعاقة أو كأفراد من ذوي الإعاقة حققوا نجاحات مبهرة وان الشخصيات الذي تم تكريمها هي مازن حمزة أول مصري يتسلق الجبال، وعم جرجس من مصر ممثلا عن عالم سمسم لدمج شخصيات من ذوي الإعاقة في المسلسل، والمطربة منية البجاوي من تونس عن مشوارها الناجح كفنانة من ذوي الإعاقة، وشين بايلان من الصين عن مشوارها الناجح كفنانة من ذوي الإعاقة، ومريم عثمان لدورها الرائد في مجال العمل الإنساني والخيري والمدير العام لمؤسسة راشد لأصحاب الهمم، والشاعر شوقي حجاب عن أعماله لذوي القدرات الخاصة "سكر وبنجر".

وخلال حفل الافتتاح قدمت الفنانة يسرا عرضا غنائيا بصحبة أبناء من ذوي الإعاقة من تأليف الشاعر أمير طعيمة، كما تم خلال حفل الافتتاح تقديم لجان التحكيم الخاصة بالملتقى وهي لجنة إبداعات أولادنا في الفنون التشكيلية والحرف اليدوية ولجنة إبداعات أولادنا في الاستعراض والموسيقى والغناء ولجنة إبداعات أولادنا في الأفلام والمسرح والشعر.

وشهد الحفل حضور العديد من الشخصيات العامة كالفنان هاني رمزي وأمير طعيمة والإعلامي مصطفى شردي والفنان محمد أبو داوود.