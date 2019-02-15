صور.. محافظ بورسعيد يهنئ "المصرى" على الانتصارات ويؤكد دعمه للفريق

بورسعيد -السيد فلاح

قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد التهنئة لإيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري خلال جولتة بالمدينة الرياضية، حيث كان فريق المصري يؤدي تدريبه.

وأكد "الغضبان"، أن بورسعيد بأكملها سعيدة بماحققة الجهاز الفني في فترة وجيزة من الاستقرار ونتائج طيبة أعادت للفريق هيبتة ومكانتة كاحدي الفرق الكبيرة بالدوري العام.

وأعرب محافظ بورسعيد عن ثقتة في قدرة الجهاز الفني واللاعبين في العودة مرة أخري إلي دائرة المنافسة واحتلال مركز متقدم في جدول الدوري.

وجدد المحافظ موقفة من استمرار الدعم للنادي المصري وفريق كرة القدم وناشد الجميع سواء الجماهير ومجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين بالحفاظ علي حالة الاستقرار التي يمر بها النادي لتحقيق مزيد من الإنجازات في الفترة القادمة.

ومن جهتة قدم إيهاب جلال وجهازة المعاون الشكر للمحافظ علي زيارته للفريق ودعمة الكبير والذي كان العامل الاساسي في تخطي المصري للظروف الصعبة التي مر بها وتعهد جلال للمحافظ باستمرار بذل الجهد لتحقيق المزيد من الانتصارات وأعرب عن ثقته في أن القادم أفضل للمصري وجماهيره.