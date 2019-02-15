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جهاز أكتوبر يصادر 20 "توك توك" يوميًا من شوارع المدينة ويستبدله بسيارات فان

الجمعة، 15 فبراير 2019 09:00 ص
جهاز أكتوبر يصادر 20 "توك توك" يوميًا من شوارع المدينة ويستبدله بسيارات فان مصادرة التوك كتوك بمدينة أكتوبر
كتب أحمد حسن
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أكد المهندس خالد سرور، نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، مصادرة نحو 20 توك توك يوميًا من شوارع المدينة، وذلك تنفيذًا لقرار محافظة الجيزة بالقضاء على ظاهرة وجود التوك توك نهائيًا من مدينة أكتوبر.

 

وأضاف المهندس خالد سرور، فى تصريحات له، أن الجهاز انتهى من توفير وسيلة نقل بديلة عن التوك توك، فى كافة أنحاء المدينة، مشيرًا إلى أنه تم ترخيص عدد 212 سيارة 14 راكبًا، ومن المستهدف الوصول بعدد هذه السيارات لـ440 سيارة 14 راكبًا.

 

وأكد أن الجهاز وافق على ترخيص نحو 1000 سيارة فان عدد 7 ركاب داخل المدينة، وذلك لتوفير خدمة النقل وربط كافة أحياء المدينة بعضها البعض.

 

وأشار إلى إجراء التشغيل التجريبيى لـ25 أتوبيسًا داخل المدينة، وعقد لقاء مع عدد من الأهالى بحضور ومشاركة مجلس الوزراء، الذين طالبوا بتعديل مسارات بعض الخطوط الجديدة لهذه الأتوبيسات، وتمت الموافقة على هذه التعديلات من قبل الجهاز فى سبيل توفير وسيلة مرورية جيدة لكافة مواطنى المدينة.


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التوكتوك

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