بوتين: دول أوروبا لا ترغب في استضافة الصواريخ الأمريكية على أراضيها

موسكو (أ ش أ)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الجمعة) إن الدول الأوروبية لا تأمل في أن تجد الصواريخ الأمريكية على أراضيها، ولكنها لا تجرؤ على مجادلة واشنطن في هذا الشأن.

وتساءل بوتين -في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية- "هل تعتقدون أن أيًا من الدول الأوروبية ترغب في أن تنتشر الصواريخ الأمريكية المتوسطة المدى في أوروبا؟... فلا أحد يريد هذا، لكنهم يفضلون الصمت، فأين سيادتهم؟"، مشير إلى أن البرلمان الأوروبي يتخذ إجراءات أكثر تعنتًا تجاه جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي عن تلك التي كانت يتخذها مجلس السوفييت الأعلى في عصره على اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، قائلا "لا توجد دول مستقلة بشكل كامل."