المخابرات البريطانية: تنظيم القاعدة يعاود الظهور نتيجة تراجع داعش

رويترز

قال مدير المخابرات البريطانية أليكس يانجر اليوم الجمعة إن العلاقات الأمنية بين بريطانيا وحلفائها الأوروبيين تخيم عليها مشاكل مشتركة مثل التعامل مع المقاتلين المسلحين والعائدين إلى أوروبا بعد انهيار "الخلافة" التى أعلنها تنظيم داعش فى سوريا والعراق.

وأضاف فى تصريحات للصحفيين فى ميونيخ "نحن قلقون جدا من هذا لأن كل التجارب تشير إلى أنه بمجرد دخول شخص ما فى هذا النوع من الصلات فإنه يكتسب على الأرجح المهارات ويكون قد شكل العلاقات التى ربما تجعل منه شخصا فى غاية الخطورة".

وأضاف أن تنظيم القاعدة عاود الظهور بدرجة ما نتيجة تراجع داعش. وقال "القاعدة التى كانت دائما فى حالة خصومة مع داعش... عاودت الظهور بدرجة ما نتيجة تراجع داعش".