video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 15 فبراير 2019 07:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الكشف على 1240 فى قافلة الطبية العلاجية بقرية الطرانة بالمنوفية

الجمعة، 15 فبراير 2019 06:14 م
الكشف على 1240 فى قافلة الطبية العلاجية بقرية الطرانة بالمنوفية قوافل طبية
المنوفية _محمد فتحى
إضافة تعليق
أعلن  الدكتور نصيف حفناوى  وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ،أنه تم تنفيذ قافلة طبية علاجية مجانية بقرية الطرانة مركز السادات ، بالعيادات المتنقلة باطنة ، جراحة ، جلدية ،نساء وتوليد ، اطفال ، رمد ، تنظيم اسرة ،انف واذن .
 
وقالت الدكتورة شيماء شفيق ، منسق القوافل بالمنوفية ،بأنه قد تم الكشف على  1240 من المترددين وصرف العلاج المجانى لهم .
 
كما تم أخذ عينات تحاليل مختلفة 38 معمل دم ، 47 طفيليات ، وكذلك تم عمل 14 أشعة عادية ،39 أشعة سونار ،وتحويل 6حالات لمستشفى السادات المركزي لتلقى العلاج على نفقة الدولة .
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ المنوفية يستقبل وزير القوى العاملة بمكتبه بالديوان العام

المنوفيه

اخبار المنوفيه

محافظه المنوفيه

جامعه المنوفيه

محافظ المنوفيه




لا تفوتك
رئيس الوزراء يصدر قراراً بإضافة كلية الصيدلة لجامعة بنها

رئيس الوزراء يصدر قراراً بإضافة كلية الصيدلة لجامعة بنها

الأرصاد: اليوم طقس بارد على كافة الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

الأرصاد: اليوم طقس بارد على كافة الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

المديريات تتسلم الأعداد المطلوبة من التابلت.. التعليم: انتهاء توزيع الجهاز على المحافظات.. والمدارس تواصل تسليمه لطلاب أولى ثانوى بشكل مستمر.. وتؤكد: قبل نهاية الشهر يكون الطلاب مستعدون للامتحان الإلكترونى

المديريات تتسلم الأعداد المطلوبة من التابلت.. التعليم: انتهاء توزيع الجهاز على المحافظات.. والمدارس تواصل تسليمه لطلاب أولى ثانوى بشكل مستمر.. وتؤكد: قبل نهاية الشهر يكون الطلاب مستعدون للامتحان الإلكترونى

قطر خسائر بالجملة.. أسطورة غاز الدوحة تنهار وهيئات الائتمان تواصل خفض التصنيف.. تنظيم الحمدين يعلن رفع إنتاج الغاز المسال لامتصاص الغضب الشعبى.. وتهاوى البورصة وأزمة السيولة يكشفان ورطة "تميم" وتراجع العائدات

قطر خسائر بالجملة.. أسطورة غاز الدوحة تنهار وهيئات الائتمان تواصل خفض التصنيف.. تنظيم الحمدين يعلن رفع إنتاج الغاز المسال لامتصاص الغضب الشعبى.. وتهاوى البورصة وأزمة السيولة يكشفان ورطة "تميم" وتراجع العائدات

تأخر إقلاع 6 رحلات دولية لسوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول

تأخر إقلاع 6 رحلات دولية لسوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول

أساسيو الأهلى ينتظمون فى التدريبات الجماعية اليوم استعداداً للإنتاج

أساسيو الأهلى ينتظمون فى التدريبات الجماعية اليوم استعداداً للإنتاج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة