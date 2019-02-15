الكشف على 1240 فى قافلة الطبية العلاجية بقرية الطرانة بالمنوفية

المنوفية _محمد فتحى

أعلن الدكتور نصيف حفناوى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ،أنه تم تنفيذ قافلة طبية علاجية مجانية بقرية الطرانة مركز السادات ، بالعيادات المتنقلة باطنة ، جراحة ، جلدية ،نساء وتوليد ، اطفال ، رمد ، تنظيم اسرة ،انف واذن .

وقالت الدكتورة شيماء شفيق ، منسق القوافل بالمنوفية ،بأنه قد تم الكشف على 1240 من المترددين وصرف العلاج المجانى لهم .

كما تم أخذ عينات تحاليل مختلفة 38 معمل دم ، 47 طفيليات ، وكذلك تم عمل 14 أشعة عادية ،39 أشعة سونار ،وتحويل 6حالات لمستشفى السادات المركزي لتلقى العلاج على نفقة الدولة .