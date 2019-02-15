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الجمعة، 15 فبراير 2019 11:56 م
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"القوى العاملة" بأسوان تنفي اندلاع حريق بمحطة طاقة شمسية بمشروع بنبان

الجمعة، 15 فبراير 2019 11:03 م
"القوى العاملة" بأسوان تنفي اندلاع حريق بمحطة طاقة شمسية بمشروع بنبان خلايا شمسيه -ارشيفية
أسوان ندى سليم
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نفي محمد عبد الوهاب مدير عام مديرية القوى العاملة بأسوان، ماتردد عن إندلاع حريق فى إحدى المحطات الشمسية بمشروع بنبان للطاقة الشمسية، موضحاً بأنه أثناء مرور آلة الفلتر الخاصة بتنظيف شبكة الألواح الشمسية داخل محطة الكازار الإماراتية حدث شرز كهربائى خفيف فى الآلة، وتم على الفور السيطرة عليه من خلال إحدى طفايات الحريق المنتشرة داخل موقع المحطة ولم يمتد مطلقاً إلى الألواح الشمسية عكس ما تردد.
 
كما كشف مدير عام القوى العاملة بأسوان، خلال بيان صحفي، بأنه تم إخطار وزير القوى العاملة محمد سعفان بصحة الواقعة والذى أمر بإيفاد لجنة فنية من المديرية وإدارة السلامة والصحة المهنية لمعاينة المحطة والآلة صاحبة الحادث والتأكد من تطبيق كافة إجراءات الأمان والسلامة المهنية داخل جميع محطات هذا المشروع العملاق حفاظاً على ما سيحققه من مكتسبات، بالإضافة إلى الحفاظ على سلامة أرواح العاملين فيه .
 
 
 
 
 

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