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القومى للبحوث يجرى قافلة طيبة للكشف على ذوى الاحتياجات الخاصة بالغربية

الجمعة، 15 فبراير 2019 01:26 م
القومى للبحوث يجرى قافلة طيبة للكشف على ذوى الاحتياجات الخاصة بالغربية جانب من القوافل الطبية
وائل ربيعى
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نظم المركز القومى للبحوث، قافلة طبية صباح اليوم، بمشاركة مجموعة من الأساتذة والأطباء المتخصصين فى حالات ذوى القدرات الخاصة، إلى قرية شرشابة التابعة لمحافظة الغربية، حيث يأتى ذلك فى إطار توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الاهتمام بذوى القدرات الخاصة.
 
 
وقالت الدكتورة نبيلة عبد المقصود رئيس لجنة التنمية المجتمعية، ورئيس القوافل الطبية بالمركز، إن القافلة ضمت تخصصات مختلفة مثل: التخاطب، حالات المخ والأعصاب للأطفال والبالغين، الوراثة الإكلينيكية والعلاج الطبيعى لهذه الحالات.
 
 
وأضافت، أنه تم وضع برامج لإجراء العلاج الطببعى اللازم لكل حالة مع توزيع كتيبات مجانية تتضمن أهم الارشادات لتوعية المرضى بدورهم الهام للوصول لأعلى درجة من الأداء الحركى والوظائفى.

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القومى للبحوث

قافلة طبية

ذوى القدرات الخاصة




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