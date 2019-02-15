الأمم المتحدة تطالب بتوفير تمويل قيمته 920 مليون دولار لأزمة الروهينجا

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طالبت وكالات الأمم المتحدة المعنية بالمساعدات الإنسانية، اليوم الجمعة، مجتمع المانحين بتوفير تمويل بقيمة 920 مليون دولار من أجل خطة الاستجابة لأزمة الروهينجا للعام الجارى 2019؛ لتلبية احتياجات أكثر من 900 ألف لاجئ فروا من ميانمار إلى بنجلاديش المجاورة بسبب العنف، إضافة إلى حوالى 330 ألفا من سكان المجتمعات المضيفة فى بنجلاديش من الفئات الضعيفة.

وذكرت المفوضية العليا لشئون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة - فى بيان اليوم - أن المساعدات والخدمات الأساسية مثل الغذاء والماء والصرف الصحى والمأوى تمثل أكثر من نصف احتياجات التمويل هذا العام، كما تشمل القطاعات الرئيسية الأخرى للنداء الصحة وإدارة مواقع اللاجئين وأنشطة الحماية بما فى ذلك حماية الطفل والتصدى للعنف الجنسي.



ولفتت المفوضية إلى أن التضامن الذى أبدته حكومة بنجلاديش والتزام الشركاء فى المجال الإنسانى كفل التنفيذ الناجح لخطة الاستجابة المشتركة الأولى فى عام 2018، مؤكدة أهمية تحقيق الاستقرار فى وضع اللاجئين الروهينجا.



ودعت فى الوقت نفسه إلى اتخاذ إجراء عاجل لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الأزمة التى استمرت عقودا، وذلك حتى لا يضطر الأشخاص إلى الفرار، وكذلك تهيئة الظروف للعودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين.