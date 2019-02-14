video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 فبراير 2019 01:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل تعليم كفر الشيخ: لا صحة لحركة نقل أو تغيير لمديرى الإدارات التعليمية

الخميس، 14 فبراير 2019 12:08 ص
وكيل تعليم كفر الشيخ: لا صحة لحركة نقل أو تغيير لمديرى الإدارات التعليمية بثينة كشك- وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ
كفرالشيخ_ محمد سليمان
إضافة تعليق

أصدرت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بيانا أكدت فيه، عدم صحة ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعى من إجراء حركة نقل أو تغيير لمديرى الإدارات التعليمية.

 

وتهيب الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، استقاء المعلومات والأخبار من الصفحة الرسمية للمديرية" إدارة الإعلام بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ"، والبوابة الالكترونية للتعليم بكفر الشيخ، أو ما تعلنه من خلال المسئول الإعلامى للمديرية، مطالبة بعدم تداول اخبار من شأنها إحداث بلبلة،ولا يكون لها إلا اثار سلبية.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. محافظ كفر الشيخ يتفقد الخدمات بشوارع المدينة.. ويتحدث مع عمال النظافة

صور.. محافظ كفر الشيخ يسلم التابلت لطلاب مدرسة شهيد السلام الثانوية

كفر الشيخ

محافظة كفرالشيخ

تعليم كفر الشيخ

تدوير

تغيير

مدير إدارة تعليمية

حركة




لا تفوتك
على عبد العال: التعديلات الدستورية نابعة من البرلمان ولا علاقة للرئيس بها

على عبد العال: التعديلات الدستورية نابعة من البرلمان ولا علاقة للرئيس بها

شاهد فى دقيقة..10 مؤشرات إيجابية بموازنة النصف الأول من 2019

شاهد فى دقيقة..10 مؤشرات إيجابية بموازنة النصف الأول من 2019

صور.. الصبغة والشعر والتاتو اهتمامات مثيرة للاعبى كرة القدم

صور.. الصبغة والشعر والتاتو اهتمامات مثيرة للاعبى كرة القدم

فيديو .. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 7 أيام

فيديو .. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 7 أيام

ننشر السيرة الذاتية للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الجديد

ننشر السيرة الذاتية للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الجديد

خالد صلاح لـ سيد على: تأجير العقارات دون بيانات كافية مدخل لتسلل الإرهابيين

خالد صلاح لـ سيد على: تأجير العقارات دون بيانات كافية مدخل لتسلل الإرهابيين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة