وكيل تعليم كفر الشيخ: لا صحة لحركة نقل أو تغيير لمديرى الإدارات التعليمية

كفرالشيخ_ محمد سليمان

أصدرت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بيانا أكدت فيه، عدم صحة ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعى من إجراء حركة نقل أو تغيير لمديرى الإدارات التعليمية.

وتهيب الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، استقاء المعلومات والأخبار من الصفحة الرسمية للمديرية" إدارة الإعلام بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ"، والبوابة الالكترونية للتعليم بكفر الشيخ، أو ما تعلنه من خلال المسئول الإعلامى للمديرية، مطالبة بعدم تداول اخبار من شأنها إحداث بلبلة،ولا يكون لها إلا اثار سلبية.