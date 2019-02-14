وزير خارجية البحرين يشارك فى وارسو.. ويؤكد: دور واشنطن محورى لتعزيز السلام

وكالات

شارك الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية البحرينى، فى المؤتمر الدولى لدعم الأمن والسلام فى الشرق الأوسط الذى انعقد اليوم فى مدينة وارسو البولندية بحضور مايك بنس نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.



وقد أشاد بنس بالجهود الملموسة التى تقوم بها مملكة البحرين فى مواجهة إرهاب إيران ولا سيما ما يخص تهديداتها الخطيرة للملاحة الدولية.



من جانبه، أعرب وزير الخارجية البحرينى عن شكره وتقديره للولايات المتحدة الأمريكية على مبادرتها الطيبة بانعقاد هذا المؤتمر الذى يعكس الدور الاستراتيجى المحورى الذى تقوم به وحرصها المستمر على التعاون مع حلفائها في المنطقة لأجل تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، والتوصل لحلول دائمة لما يواجه دولها من أزمات ومشكلات.



وأكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن مشاركة مملكة البحرين فى هذا المؤتمر تأتى انطلاقًا من حرصها الثابت على تعزيز العمل الدولى المشترك على مختلف الأصعدة ودعم كافة المساعي والجهود الرامية لترسيخ الأمن والسلام في المنطقة، مشددًا على ضرورة مواصلة هذه الجهود للتوصل لحلول سلمية لقضايا المنطقة بما يكفل الحفاظ على سيادة دولها ومنع كل أشكال التدخل الخارجي في شؤونها والقضاء على كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب فيها.

