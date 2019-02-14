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وزير الزراعة يكلف محمد القرش متحدثا رسميا للوزارة

الخميس، 14 فبراير 2019 03:34 م
وزير الزراعة يكلف محمد القرش متحدثا رسميا للوزارة الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتب عز النوبى
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أصدر الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قرارا وزاريا حمل رقم 209 لسنة 2019 بإنهاء ندب المهندسة الزراعية مى سعيد محمد بالدرجة الثالثة التخصصية من وظيفة  معاون وزير الزراعة للتخطيط والمتابعة، وعودتها لجهة عملها الأصلية.

يأتى ذلك فى الوقت نفسه الذى أصدر وزير الزراعة الحالى، قرارا بتكليف محمد القرش متحدثا رسميا للوزارة بجانب عمله معاونا للوزير، بدلا من الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث السابق، كما أصدر له قرارا وزاريا بالعمل مديرا لوحدة التنسيق المركزية لمشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصرى "برايم" الممول من  المنظمات الدولية .

ويشغل القرش أيضا وظبفة مدير إدارة الأرشيف الإلكترونى بوزارة الزراعة، ومسئول وحدة الشكاوى الإلكترونية بالوزارة، ومشرفا علي ملف الأزمات والكوارث بالوزارة.

 


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