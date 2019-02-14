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وزير الخارجية الروسى يلتقى نظيره العمانى فى موسكو الإثنين المقبل

الخميس، 14 فبراير 2019 11:41 م
وزير الخارجية الروسى يلتقى نظيره العمانى فى موسكو الإثنين المقبل وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ ش أ
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يعقد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، الإثنين المقبل، جلسة محادثات مع الوزير المسئول عن الشئون خارجية العمانى يوسف بن علوى، فى موسكو.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم /الخميس/ - "إنه في الـ18 من فبراير الجاري، ستُجرى محادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وكبير دبلوماسييّ سلطنة عُمان يوسف بن علوي بن عبد الله، الذي سيقوم بزيارة عمل لموسكو، وسوف يناقش الجانبان جوانب مهمة من الأنشطة، التي تهدف إلى تعزيز علاقات الصداقة بين روسيا وعُمان".
وأضافت "نحن ننطلق من حقيقة أن التقدم في العلاقات متعددة الأوجه بين موسكو ومسقط يسهم في تحقيق السلام في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام"، مؤكدة سعي موسكو نحو إجراء حوار موضوعي مع مسقط بشأن مجموعة من القضايا الإقليمية.
وأشارت إلى أن الجانبين سوف يجريان مناقشات بشأن عدد من القضايا المحددة ومنها النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، والوضع الراهن في سوريا، والأزمة في اليمن.


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