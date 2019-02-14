ننشر أسماء النواب المصوتين على طلب تعديل الدستور بمحافظات القناة

كتب محمود حسين

صوت عدد من نواب محافظة بورسعيد، بالموافقة على طلب تعديل الدستور من حيث المبدأ، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، للتصويت نداء بالاسم على تقرير اللجنة العامة بالمجلس عن طلب تعديل الدستور المقدم من 155 نائبا أكثر من خمس أعضاء المجلس، حيث وافق نائبان وتغيب 3 عن حضور الجلسة.

وجاء تصويت نواب محافظة بورسعيد، كالتالى:

محمود حسين موافق

سليمان وهدان موافق

أحمد فرغلى غير موجود

عيون بورسعيد غير موجودة

أما بالنسبة لنواب محافظة الإسماعيلية، وافق على التعديلات الدستورية من حيث المبدأ، عدد خمسة نواب، وتغيب عن الجلسة نائب واحد.

وجاء تصويت نواب محافظة الإسماعيلية كالتالى:

محمود عثمان غير موجود

أشرف عمارة موافق

عصام منسى موافق

أحمد شعيب موافق

عبد الفتاح عبد الله موافق

احمد البعلى موافق

وفى محافظة السويس، جاء التصويت كالتالى:

طار ق متولى غير موجود

طلعت خليل غير موافق

عبد الحميد كمال غير موجود

محمد أبو المجد موافق