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مصرع مدير مستشفى أبوقرقاص العام وزوجته ونجلهما فى انقلاب سيارة بالمنيا

الخميس، 14 فبراير 2019 12:39 م
مصرع مدير مستشفى أبوقرقاص العام وزوجته ونجلهما فى انقلاب سيارة بالمنيا حادث تصادم - أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار
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لقى مدير مستشفى أبوقرقاص العام وزوجته ونجلهما، مصرعهم فى انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الزراعي مصر - أسوان، المار علي مركز ملوى جنوبى المنيا، وتم نقلهم جميعا لمستشفى أبو قرقاص العام. 
 
وتلقى اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بتلقيه بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام الطريق المؤدي لقرية المحرص بملوي، وأسفر الحادث عن مصرع كل من، إكرامي ممدوح، دكتور، مدير مستشفى أبو قرقاص العام، وزوجته شريفة ساويرس، طبيبة، ونجلهما كيفن رضيع. 
 
وتم نقل الجثث إلي مستشفى أبو قرقاص العام، وتحرر المحضر اللازم حول الواقعة، وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
 

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