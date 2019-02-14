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مستشار لترامب: لا قرار بعد بشأن تمديد مهلة الاتفاق التجارى مع الصين

الخميس، 14 فبراير 2019 06:20 م
مستشار لترامب: لا قرار بعد بشأن تمديد مهلة الاتفاق التجارى مع الصين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز
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قال أحد كبار المستشارين الاقتصاديين فى البيت الأبيض اليوم الخميس إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تتخذ بعد قرارا بشأن ما إذا كانت ستمدد الموعد النهائى للتوصل إلى اتفاق تجارى مع الصين، والذى يحل فى 1 مارس.

وردا على سؤال عما إذا كانت الإدارة ستسمح بتمديد المهلة لمدة 60 يوما، قال لارى كودلو مدير المجلس الاقتصادى القومى لشبكة فوكس نيوز "لا أستطيع الحديث عن هذا. لم يُتخذ قرار بعد"،

وأعطى كودلو خلال المقابلة تقييما متفائلا للمباحثات التجارية الرفيعة المستوى فى بكين، وقال إن فريق التفاوض الأمريكى سيلتقى مع الرئيس الصينى شي جين بينج يوم الجمعة. وأضاف "الأجواء فى بكين جيدة".

 

 


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