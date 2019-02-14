محافظ المنيا يحٌيل 3 أطباء للتحقيق لغيابهم عن العمل بمركز ديرمواس

المنيا - حسن عبد الغفار

أحال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، 3 أطباء بمركز ديرمواس، للتحقيق من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية، لتركهم العمل دون إذن وغياب بدون عذر مسبق، مما يؤثر على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى والمترددين على الوحدة الصحية من أهالى القرية والتأثير فى قوة العمل داخل الوحدة .

قال على غلاب رئيس مركز ديرمواس ،إن القرار جاء بناء على التقرير الذي أعدته لجنة الانضباط الدورية، أثناء مرورهم بنطاق الوحدة الصحية بنزلة محمود التابعة لمجلس قروى بدرمان، لمتابعة سير العمل ومستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنيين وكفاءة الأجهزة بها، حيث رصد التقرير غياباً لـ 3أطباء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وكان محافظ المنيا، قد وجه رؤساء المراكز بالمرور الدوري والمفاجئ على الوحدات القروية والمدارس والمستشفيات والوحدات الصحية، للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد أي سلبيات، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مقصر أو مهمل أو متخاذل عن العمل داخل أي مصلحة حكومية بدائرة المركز.