محافظة شمال سيناء تنظم مسابقة لحفظ القرآن الكريم

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم الخميس، أن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، صدق علي تنظيم مسابقة لحفظ القرآن الكريم عن العام الجاري 2019، وذلك في جميع المساجد الكبرى علي مستوي المحافظة.

وأكد الشيخ محمد العش، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن المسابقة في حفظ القرآن الكريم كاملًا، ثلاثة أرباع القرآن، نصف القرآن ربع القرآن، وذلك خلال الفترة من 3 مارس وحتى 28 مارس المقبل.

وأشار إلي تشكيل 4 لجان لامتحان المتقدمين للمسابقة، حيث تتكون كل لجنة من رئيس شئون القرآن بالمديرية واثنين من الأئمة أحدهما عضو مقرأة وعضو إداري، وذلك تحت إشراف مدير الدعوة ومدير عام المديرية، وسيتم تكريم الفائزين في المسابقة خلال احتفال المحافظة بالعيد القومي في 25 أبريل المقبل، حيث سيتم اختيار 10 فائزين في حفظ القرآن كاملا، و15 فائزًا في حفظ ثلاثة أرباع القرآن، و15 فائزًا في حفظ نصف القرآن، و20 فائزًا في حفظ ربع القرآن، من الحاصلين علي أكبر درجات.