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"كلينتون" للرئيس النيجيرى: نتمنى مشاركة شعبية مميزة فى انتخابات الرئاسة

الخميس، 14 فبراير 2019 05:27 م
"كلينتون" للرئيس النيجيرى: نتمنى مشاركة شعبية مميزة فى انتخابات الرئاسة الرئيس النيجيرى
هناء أبو العز
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أجرى الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون اتصالاً هاتفياً بالرئيس النيجرى محمد بخارى، الذى يستعد للمنافسة على ولاية رئاسية جديدة فى الانتخابات المقررة السبت، معرباً عن أمله أن تحظى الانتخابات بمشاركة شعبية مميزة.

وبحسب ما نشره موقع "فانجارد" الإخبارى النيجيرى، أعرب بخارى فى الاتصال عن تقديره للدعم الذى يقدمه كلينتون لنيجريا ولمسيرة الديمقراطية فى البلاد.

وقال بخارى بحسب الموقع إن كلينتون صديق للبلد وأثنى على دعمه المستمر للسلام والاستقرار والتقدم في نيجيريا في ظل إدارة ديمقراطية، موضحاً أن كلينتون اعتذر خلال المكالمة عن زيارة كان مخطط لها للمشاركة فى مراسم توقيع اتفاق السلام النهائى قبل الانتخابات، معرباً عن تمنياته بالتوفيق لبخارى فى الانتخابات المرتقبة.

 

 


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نيجيريا

انتخابات

كلينتون

الرئيس محمد بخارى




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