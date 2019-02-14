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غدًا.. قافلة طبية مجانية بوادى أبو جعدة فى جنوب سيناء

الخميس، 14 فبراير 2019 11:45 ص
غدًا.. قافلة طبية مجانية بوادى أبو جعدة فى جنوب سيناء قافلة طبية - أرشيفية
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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أعلن الدكتور خالد أبو هاشم، مدير عام الشئون الصحية بجنوب سيناء، عن توجه قافلة طبية مجانية إلى النقطة الطبية بمدخل وادى أبو جعدة برأس سدر يومى الجمعة والسبت الموافق 15 و16 فبراير الجارى، بناء على تعليمات وتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتورة هالة زايد وزير الصحة يأتى ذلك فى إطار خطة إدارة القوافل العلاجية بالمديرية للوصول بالخدمات الطبية إلى اﻷماكن اﻷكثر احتياجا وكافة وديان المحافظة لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج اللازم لجميع المرضى بالمجان.

وأضاف "أبو هاشم" أن القافلة تضم عدة تخصصات طبية باطنة وأطفال وجراحة وجلدية وأسنان ونساء وعيادة تنظيم أسرة ومعمل وصيدلية لصرف الدواء، وسوف يتم توقيع الكشف الطبى وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف اﻷدوية بالمجان.


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