صور.. محافظ بورسعيد يستقبل طالبة سقطت عليها مروحة داخل الفصل

بورسعيد - السيد فلاح

أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد قرار بتحمل المحافظة كافة تكاليف علاج الطالبة يارا محمد جمعة بمدرسة ٦ أكتوبر الابتدائية والتي أصيبت بجرح فى الخد الأيمن نتيجة سقوط مروحة الهواء عليها داخل الفصل.

كما وجه محافظ بورسعيد بعرض الطالبة على كبار أطباء الجراحة والتجميل والمتابعة الدائمة لحالة التلميذة حتى شفائها.

جاء ذلك استقبال محافظ بورسعيد للطالبة المصابة وأسرتها بحضور المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة، والدكتور نبوي باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وكان محافظ بورسعيد قد قرر إحالة الواقعة إلى الشئون القانونية ومنها إلي النيابة الإدارية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد كل من يثبت مسئوليتة عن تلك الواقعة.