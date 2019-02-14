صور.. توزيع 25 ألف جهاز تابلت على الإدارات التعليمية فى المنيا

المنيا - فريق المحافظات

قال محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا إنه تم تجهيز وإعداد 114 مدرسة تعليم عام، و10 مدارس تعليم خاص بالمرحلة الثانوية على مستوى المنيا، مع تزويدها بشاشات تفاعلية و كابلات الفايبر ومستلزماتها، لافتا إلى وصول 29 ألفا و854 جهاز تابلت لمديرية المنيا التعليمية، وتوزيع 25 ألفا و536 جهاز تابلت على مستوى الإدارات التعليمية التسعة.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم تخزين 4 آلاف و318 جهاز تابلت بمخازن المديرية، لتسليمها لمديرى المدارس ومعلمى المواد الأساسية، ومديرى الإدارات التعليمية، وموجهى المواد، مؤكدا أنه جار حاليا اعتماد قرار ولى الأمر قبل تسليمه التابلت، على أن يتم التسليم بعد سداد القيمة المستحقة 100 جنيه بالبريد كتأمين لكل طالب على حدة .

وأشار إلى أن المديرية قامت بتوزيع التابلت على الإدارات التعليمية التسعة تمهيدا لتوزيعها على طلبة أولى ثانوى عام، بواقع 1185 بالعدوة، و2666 بمغاغة، و 2685 ببنى مزار، و 1394 بمطاى، و 3545 بسمالوط، و6229 بالمنيا، و 2518 بأبوقرقاص، و 3709 بملوى، و 1605 بديرمواس.