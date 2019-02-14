سقوط ميكانيكى تخصص فى سرقة السيارات والمنازل بـ15 مايو

كتب على عبد الرحمن

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ميكانيكى تخصص فى سرقة المنازل بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

وكانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو، تفيد قيام "ط.ه" 26 سنة ميكانيكى، بسرقة المنازل بدائرة القسم، وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات، وتم باستصدار إذن من النيابة العامة القبض عليه حال قيادته سيارة ملاكى.

وتبين أنه سبق اتهامه فى 10 قضايا آخرها قضية "شروع فى سرقة"، وتبين أن السيارة قيادته مبلغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة حلوان، وعثر بحوزته على جهاز "لاب توب" - 2 هاتف محمول - مبلغ مالى - عتله حديدية".

وبمواجهته اعترف بسرقة السيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وسرقة باقى المضبوطات من داخل إحدى الفيلات بدائرة القسم بأسلوب "التسلق، وكسر الشباك" باستخدام العتلة الحديدية المضبوطة حيازته، كما أضاف بإرتكاب واقعتين سرقة بذات الأسلوب.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.