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دعوى قضائية تطالب أمير قطر تعويض أسر شهداء بـ150 مليون دولار لدعمه للإرهاب

الخميس، 14 فبراير 2019 02:31 م
دعوى قضائية تطالب أمير قطر تعويض أسر شهداء بـ150 مليون دولار لدعمه للإرهاب تميم بن حمد أمير قطر
كتب على عبد الرحمن
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رفعت الدائرة التاسعة تعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، نظر دعوى قضائية أقامها 4 من أسر شهداء الشرطة وأسرة مواطن، ضد تميم بن حمد، أمير قطر، يطالبوه فيها بتعويض قدره 150 مليون دولار أمريكى، على سبيل التعويض المادى والأدبى عن الأضرار التى أصابتهم، جراء دعم قطر وتمويلها الجماعات الإرهابية للقيام بعمليات قتل، واستهداف لرجال الأمن داخل مصر، واتهموا قطر بالمسؤولية عن استشهاد أبنائهم للقرار.

 

واستمعت المحكمة للمحامى طارق زغلول والذى طلب التصريح لهم بالحصول على صور من القضايا الخاصة بوقائع استشهاد ذوى مقيمى الدعوى، من نيابة شمال سيناء الكلية، وتمكينهم مِن اعلان قطر بواسطة وزارة الخارجية المصرية.

 

وأوضحت صحيفة الدعوى، أن المُدعين هم: يحيى كامل جاويش والد الشهيد الملازم أول مصطفى جاويش، وعيسى عودة سالم من محافظة شمال سيناء، ومحمود محمد فتحى من القاهرة، وشكرى السيد خلف من محافظة شمال سيناء، وميرفت محمد سكر من محافظة الإسماعيلية.

 

واستندت الدعوى إلى حكم قضائى نهائى بالسجن المؤبد صدر ضد المعزول محمد مرسى، فى قضية التخابر مع قطر، فضلًا عن القائمة التى أصدرتها مصر والسعودية والبحرين والإمارات التى تضم شخصيات وكيانات إرهابية ترعاها قطر، وأكدت الدعوى أن رفض قطر تسليم عناصر جماعة الإخوان الإرهابية لديها إلى مصر، هو دليل إدانة لها.

 

وأشارت الدعوى، إلى أن الحكومة القطرية تتحمل مسئولية مدنية توجب التعويض عن أفعالها غير المشروعة بتمويل العمليات الإرهابية المستهدفة لأجهزة مصر الأمنية، ما نتج عنه مقتل أبناء طالبى التعويض، معتبرة أن دفع التعويضات هى الخيار المتاح لتحميلها المسؤولية عن دعمها للإرهاب.


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