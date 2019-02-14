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حبس مضيفة كباريه 3 سنوات تسببت فى هتك عرض أطفالها الـ4 على يد زوجها الثانى

الخميس، 14 فبراير 2019 01:18 م
حبس مضيفة كباريه 3 سنوات تسببت فى هتك عرض أطفالها الـ4 على يد زوجها الثانى جريمة هتك عرض - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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قضت محكمة جنح السيدة زينب، برئاسة المستشار معتز صادق، وأمانة سر عصام المغربى، بحبس مضيفة فى ملهى ليلى، 3 سنوات وكفالة 1000 جنيه فى اتهامها بالإهمال فى رعاية أطفالها وتسببها فى هتك عرضهم على يد زوجها الثانى.
 
 
 
وتفاصيل القضية بدأت حينما تلقى قسم شرطة السيدة زينب بلاغا من عامل يتهم فيه زوج طليقته بهتك عرضه أطفاله الأربع "3 إناث وولد" وتتراوح أعمارهم ما بين 12 سنة وحتى 5سنوات، ويتهم طليقته بالإهمال فى رعاية أبنائها، مما تسبب فى ارتكاب زوجها فعلته.
 
 
وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وتم القبض على المتهم والمتهمة وبمواجهتهما اعترف الأول بارتكاب الواقعة فى غياب زوجته التى تعمل مضيفة فى ملهى ليلى، وتم حبسهما على ذمة التحقيقات، وإحالة المتهمة إلى محكمة الجنح التى أصدرت حكمها السابق، ونسخ صورة من القضية وإحالتها إلى محكمة الجنايات لمعاقبة زوج الأم بتهمة هتك عرض الأطفال.

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