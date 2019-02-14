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تكثيف أمنى لتأمين الليلة الختامية لمولد السيدة نفيسة

الخميس، 14 فبراير 2019 01:43 ص
تكثيف أمنى لتأمين الليلة الختامية لمولد السيدة نفيسة مولد السيدة نفيسة
كتب سيد الخلفاوى - تصوير حسام عاطف
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شهدت الليلة الختامية لمولد السيدة نفيسة تكثيف أمنى بالمداخل المؤدية للميدان، كما انتشرت سيارات للاسعاف والحماية المدنية والكشف عن المفرقعات، وأوناش المرور المرور لمنع الانتظار بالميدان.

وشهد الميدان توافد الآلاف من المريدين، لحضور الليلة الختامية، كما انتشرت بالميدان ومحيطه حلقات الذكر وخيام الطرق الصوفية .

وواصل الشيخ محمود التهامى الليلة الختامية ، نقيب المنشدين، إنشاده وسط آلاف المحتفلين، من أتباع الطرق الصوفية، احتفالاتهم بمولد السيدة نفيسة اليوم الخميس، حيث بدأت الاحتفالات الأربعاء الماضى واستمرت لمدة أسبوع، ومن المقرر آن يبدأ الشيخ يس التهامى بعد منتصف الليل.

مولد السيدة نفيسة (1)
مولد السيدة نفيسة (1)

 

مولد السيدة نفيسة (2)
مولد السيدة نفيسة (2)

 

مولد السيدة نفيسة (3)
مولد السيدة نفيسة (3)

 

مولد السيدة نفيسة (4)
مولد السيدة نفيسة (4)

 

مولد السيدة نفيسة (5)
مولد السيدة نفيسة (5)

 

مولد السيدة نفيسة (6)
مولد السيدة نفيسة (6)

 

مولد السيدة نفيسة (7)
مولد السيدة نفيسة (7)

 

مولد السيدة نفيسة (8)
مولد السيدة نفيسة (8)

 

مولد السيدة نفيسة (9)
مولد السيدة نفيسة (9)

 

مولد السيدة نفيسة (10)
مولد السيدة نفيسة (10)

 

مولد السيدة نفيسة (11)
مولد السيدة نفيسة (11)

 

مولد السيدة نفيسة (12)
مولد السيدة نفيسة (12)

 

مولد السيدة نفيسة (13)
مولد السيدة نفيسة (13)

 

مولد السيدة نفيسة (14)
مولد السيدة نفيسة (14)

 

مولد السيدة نفيسة (15)
مولد السيدة نفيسة (15)

 

مولد السيدة نفيسة (16)
مولد السيدة نفيسة (16)

 

مولد السيدة نفيسة (17)
مولد السيدة نفيسة (17)

 

مولد السيدة نفيسة (18)
مولد السيدة نفيسة (18)

 

مولد السيدة نفيسة (19)
مولد السيدة نفيسة (19)

 

مولد السيدة نفيسة (20)
مولد السيدة نفيسة (20)

 

مولد السيدة نفيسة (21)
مولد السيدة نفيسة (21)

 

مولد السيدة نفيسة (22)
مولد السيدة نفيسة (22)

 

مولد السيدة نفيسة (23)
مولد السيدة نفيسة (23)

 

مولد السيدة نفيسة (24)
مولد السيدة نفيسة (24)

 

مولد السيدة نفيسة (25)
مولد السيدة نفيسة (25)

 

مولد السيدة نفيسة (27)
مولد السيدة نفيسة (27)

 

مولد السيدة نفيسة (28)
مولد السيدة نفيسة (28)

 

مولد السيدة نفيسة (29)
مولد السيدة نفيسة (29)

 

مولد السيدة نفيسة (30)
مولد السيدة نفيسة (30)

 

مولد السيدة نفيسة (31)
مولد السيدة نفيسة (31)

 

مولد السيدة نفيسة (32)
مولد السيدة نفيسة (32)

 

مولد السيدة نفيسة (33)
مولد السيدة نفيسة (33)

 

مولد السيدة نفيسة (34)
مولد السيدة نفيسة (34)

 

مولد السيدة نفيسة (35)
مولد السيدة نفيسة (35)

 

مولد السيدة نفيسة (36)
مولد السيدة نفيسة (36)

 

مولد السيدة نفيسة (37)
مولد السيدة نفيسة (37)

 

مولد السيدة نفيسة (38)
مولد السيدة نفيسة (38)

 

مولد السيدة نفيسة (39)
مولد السيدة نفيسة (39)

 

مولد السيدة نفيسة (40)
مولد السيدة نفيسة (40)

 

مولد السيدة نفيسة (41)
مولد السيدة نفيسة (41)

 

مولد السيدة نفيسة (42)
مولد السيدة نفيسة (42)

 

مولد السيدة نفيسة (43)
مولد السيدة نفيسة (43)

 

مولد السيدة نفيسة (44)
مولد السيدة نفيسة (44)

 

مولد السيدة نفيسة (45)
مولد السيدة نفيسة (45)

 


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