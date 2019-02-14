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تعرف على العقوبة المتوقعة لسائق توك توك سحل طالبة أثناء خطف هاتفها بالحدائق

الخميس، 14 فبراير 2019 08:51 ص
تعرف على العقوبة المتوقعة لسائق توك توك سحل طالبة أثناء خطف هاتفها بالحدائق توك توك - صورة أرشيفية
كتب سليم على
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نجح رجال مباحث قسم شرطة الحدائق بمساعدة الأهالى، فى ضبط "عمرو.م.ر" 32 سنة، سبق اتهامه فى قضيتين آخرهما "مخدرات"، أثناء استقلاله مركبة "توك توك" عقب قيامه بسرقة هاتف محمول من طالبة "مصابة بكدمات متفرقة بالجسم وسحجات بالوجه" بأسلوب الخطف حال سيرها بالطريق العام باستخدام مركبة التوك توك المضبوطة بحوزته، وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينص عليها قانون العقوبات فى تلك الواقعة:

 

يقول أحمد السقا المحامى، إن السرقة فى القانون هى من العقوبات المخلة بالشرف، وتكون السرقة جنحة فى ظرفها البسيط إذا ما وقعت فى النهار من عموم الأشخاص وعقوبتها الأقصى لا تتعدى الـ3 سنوات.

 

وأشار إلى أن السرقة تصبح جناية إذا ما اقترنت بقتل أو استعمال قوة أو بسلاح كسرقة تحت تهديد السلاح وعقوبتها تصل إلى 7 سنوات مشدد بخلاف أن يكون معها حكم تبعى وهو المراقبة الشرطية وتكون مساوية للحكم بحسب تقدير المحكمة.


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