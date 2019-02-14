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تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 5 قطاعات على رأسها العقارات

الخميس، 14 فبراير 2019 10:11 ص
تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 5 قطاعات على رأسها العقارات بورصة قطر - صورة أرشيفية
كتب- هانى الحوتى
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تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.12% خاسرة 12.69 نقطة، ليصل إلى مستوى 10168 نقطة.
 
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 2.2 مليون سهم بقيمة 39.3 مليون ريال قطرى عبر  1157 صفقة، وارتفع 15 سهم، وانخفض 24 سهم، واستقر سهمين.
 
 
وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع النقل بنسبة 2.57%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.99%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.42%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.33%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.73%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.57%.

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تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع العقارات

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