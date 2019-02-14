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تحرير 1832 محضر متنوع خلال حملات اليوم الواحد بكافة مراكز وأحياء أسيوط

الخميس، 14 فبراير 2019 05:16 م
تحرير 1832 محضر متنوع خلال حملات اليوم الواحد بكافة مراكز وأحياء أسيوط جانب من حملة التفتيش
أسيوط هيثم البدري
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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، على استمرار شن حملات اليوم الواحد المفاجئة على كافة القطاعات الخدمية المختلفة بكافة مراكز وقرى ونجوع المحافظة وذلك بالتنسيق بين كافة المديريات والهيئات المعنية بالمحافظة، مشيراً إلى أن العمل على محاربة كافة طرق الغش التجاري وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من السلع المعروضة على المستهلك بالأسواق.

وشدد المحافظ، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الانضباط وتطبيق القانون وردع كل من تسول له نفسه الإتجار بصحة المواطنين أو الخروج عن القوانين واللوائح.

وكان نبيل الطيبي، سكرتير مساعد المحافظة، ترأس حملة تموينية مكبرة بتكليفات من المحافظ؛ وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، استهدفت الأسواق والمحال التجارية، ومنافذ البيع بقرى المحافظة.

 وقال أن حملة اليوم الواحد تمكنت من تحرير 1832 محضر متنوع حيال المخالفين والمتاجرين بصحة المواطن، وتم ضبط وتحرير 550 محضري تمويني، و250محضر صحة، و125 محضر بيئة فضلاً عن تحرير 603 محضر إشغالات و262 محضر نظافة، بالإضافة إلى تحرير 42 محاضر آخرى، موضحاً أن الحملة جاءت بالتنسيق بين رؤساء المراكز والأحياء ومديريات الطب البيطري والتموين والصحة ومباحث التموين وشرطة المرافق لتحقيق الإنضباط العمل على القضاء على السوق السوداء.

حملة تموينية من أجهزة المحافظة (1)
حملة تموينية من أجهزة المحافظة 

 

حملة تموينية من أجهزة المحافظة (2)
حملة تموينية من أجهزة المحافظة 

 

حملة تموينية من أجهزة المحافظة (3)
حملة تموينية من أجهزة المحافظة 

 

حملة تموينية من أجهزة المحافظة (4)
حملة تموينية من أجهزة المحافظة

 

حملة تموينية من أجهزة المحافظة (5)
حملة تموينية من أجهزة المحافظة 

 


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