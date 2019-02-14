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برلمانى روسى: موسكو سترد بالمثل حال تم فرض عقوبات جديدة

الخميس، 14 فبراير 2019 05:05 ص
برلمانى روسى: موسكو سترد بالمثل حال تم فرض عقوبات جديدة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ
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أعلن النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسى للشؤون الدولية فلاديمير جباروف ، الأربعاء ، أنه فى حال تم اعتماد مشروع قانون مجلس الشيوخ الأمريكى بشأن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، سترد موسكو بالمثل.

وقال جباروف فى تصريح خاص لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية :" فى حال تم اعتماد القانون، سنتخذ إجرائنا بالرد، لدينا ما نرد به، سنستخدم الموارد المتاحة - أنا مقتنع بذلك"..مؤكدا أنه فى حال تم اعتماد هذه العقوبات، فلن تؤثر على قطاع صناعة السفن".

وأضاف جباروف: "هذه القطاعات لن تشهد عبئا ثقيلا للغاية فى حال تم فرض عقوبات ولن تتوقف عن العمل. بالتأكيد لن تهلك روسيا".. وأوضح جباروف:"لقد اعتدنا على مثل هذه الحيل الأميركية، وسنتعامل بالتأكيد مع هذه القضية، لم يكن هناك أى حالة ولم نتعامل معها".

وقدم أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، من الديمقراطيين والجمهوريين، اليوم مشروع قانون يشمل فرض عقوبات ملموسة على قطاعى المصارف والطاقة فى روسيا، وكذلك الدين العام الروسي، ومؤسسات أخرى.

كما يقترح مشروع القانون فرض عقوبات ضد "24 عنصرا فى جهاز الأمن الفيدرالى الروسي" مرتبطين بالحادث فى مضيق كيرتش، وكذلك فرض عقوبات ضد قطاع بناء السفن الروسى فى حالة "انتهاك روسيا لمبادئ حرية الملاحة فى مضيق كيرتش".


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