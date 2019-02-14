الجبير من وراسو: سياسات إيران العدوانية مرفوضة دوليا وسبب عزلتها

أكد وزير الدولة السعودى للشؤون الخارجية، عادل الجبير، اليوم الخميس، أن سياسات إيران العدوانية هى سبب ما تعيشه الآن من عزلة.

وأضاف الجبير، خلال مشاركته على هامش مؤتمر وارسو للأمن والسلام فى الشرق الأوسط، أن هناك إجماعا دوليا على رفض سياسات إيران العدوانية والتوسعية، مشيرا إلى أن الضغوط السياسية والاقتصادية التى يتعرض لها نظام طهران أثرت عليه بشكل كبير.

وتابع وزير الشؤون الخارجية السعودى، "فيما يتعلق بالخطر الإيرانى، من الواضح أن هناك إجماعا دوليا على أن إيران هى مصدر المشاكل فى الشرق الأوسط، سواء عن طريق دعمها للإرهاب أو عن طريق تسليمها الصواريخ الباليستية لمنظمات إرهابية مثل "حزب الله" وتنظيم الحوثى، أو عن طريق تدخلها فى شؤون دول المنطقة بشكل سلبى ومحاولاتها فى التوسع فى المنطقة".