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إنقاذ 64 شخصا وفقدان 40 آخرين جراء غرق زورق فى نهر النيجر

الخميس، 14 فبراير 2019 02:35 م
إنقاذ 64 شخصا وفقدان 40 آخرين جراء غرق زورق فى نهر النيجر غرق زورق ـ صورة أرشيفية
بورتونوفو (أ ش أ)
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أعلنت السلطات بدولة بنين إنقاذ 64 شخصا، وفقدان نحو 40 آخرين، إثر غرق زورق قبالة نهر النيجر الواقع بين دولتى بنين والنيجر غرب إفريقيا، مؤكدة أنه لا تزال ظروف غرق الزورق غير واضحة.

وذكر راديو "فرنسا الدولى" -اليوم الخميس- أن الزورق كان ينقل سكان قرية "جوروبيرى" فى بنين إلى مدينة "أوانا" فى النيجر.

ونقل الراديو عن إيجوما دوهرامان النائب الأول لرئيس بلدية "كاريماما" -المدينة المجاورة لـ"جوروبيرى"- قوله أنه عند استجواب سائق الزورق أرجع سبب الغرق إلى الحمولة الزائدة، والرياح التى هبت على بعد 200 متر من مدينة "أوانا"، موضحا أن الزورق كان ينقل سلعا، وأكثر من 100 شخص.

وأضاف الراديو أن السلطات فى البلدين فتحت تحقيقات لمعرفة ملابسات الغرق الزورق، مشيرة إلى أنه سيتم الاستماع إلى إفادة السائق الذى نجا من الحادث، ومالك الزورق، وتقديمهما إلى المدعى العام، مشيرا إلى أن البحث عن المفقودين سيتواصل اليوم بعد وصول غواصين من البحرية.

يذكر أن نهر النيجر الذى سماه العرب قديما نيل السودان و"نهر الأنهر" هو النهر الرئيسى فى غرب إفريقيا، وطوله 4180 كيلومترا، يمر عبر غينيا، ومالى، والنيجر، وبنين، ونيجيريا؛ ليصب فى دلتا النيجر بخليج غينيا على المحيط الأطلسى.

 


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