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أسعار الذهب اليوم تتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 642 جنيها للجرام

الخميس، 14 فبراير 2019 11:05 ص
أسعار الذهب اليوم تتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 642 جنيها للجرام ذهب - صورة أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
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افتتح سوق الذهب تعاملاته اليوم الخميس 14 فبراير 2019، على تراجع ملحوظ بأسعار الذهب  بقيمة جنيهين، حيث سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا ورواجا فى مصر 642 جنيها للجرام.
 
 
 
انخفاض أسعار الذهب اليوم فى مصر جاء نتيجة تراجع أوقية الذهب بنسبة 0.8 % لتنزل الأوقية من 1312 دولار إلى 1306 دولار، الأمر الذى انعكس على سعر الذهب فى مصر.
 

 

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

 

عيار 18 : 550 جنيها
 
عيار 21 : 642 جنيها
 
عيار 24 : 732.70 جنيه
 
الجنيه الذهب: 5136 جنيه
 
السعر العالمى: 1306 دولار
 
 
 
سعر الذهب اليوم فى مصر ضمن الخدمات الرئيسية المقدمة من "اليوم السابع" وتكون مصحوبة بتحليل أداء سوق الصاغة وحركة مبيعات الأعيرة المختلفة.
 
 
 
 
سعر الذهب فى مصر قد يشهد بعض التفاوت من محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى أخر لكن بقيم تتراوح ما بين جنيه إلى جنيهين فقط فى الجرام، لكن مصنعية الذهب تشهد اختلافات كبيرة من شركة إلى أخرى ومن تاجر تجزئة إلى أخر
 
 

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