video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 13 فبراير 2019 10:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نائب أمريكى: الكونجرس لن يدعم التدخل العسكرى فى فنزويلا

الأربعاء، 13 فبراير 2019 07:04 م
نائب أمريكى: الكونجرس لن يدعم التدخل العسكرى فى فنزويلا الكونجرس
واشنطن (رويترز)
إضافة تعليق

قال إليوت إنجيل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكى، اليوم الأربعاء، إن الكونجرس لن يدعم تدخلا عسكريا أمريكيا فى فنزويلا رغم تصريحات للرئيس دونالد ترامب تلمح إلى أنه سيقدم على مثل هذا التدخل.

وقال إنجيل، وهو ديمقراطي، فى مستهل جلسة بشأن الوضع السياسى المضطرب فى البلد العضو فى منظمة أوبك "أشعر بالقلق إزاء تهديد الرئيس باستخدام القوة العسكرية وتلميحاته إلى أن التدخل العسكرى الأمريكى ما زال خيارا. أريد أن أوضح للحاضرين وأى شخص آخر يشاهدنا: التدخل العسكرى الأمريكى ليس خيارا".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصحف العالمية: مليونير أمريكى يطالب بزيادة الضرائب على الأغنياء.. ترامب يطالب "إلهان"بترك الكونجرس رغم اعتذارها عن معاداة السامية.. القاهرة أكثر مدينة صديقة للميزانية بالعالم.. وزير بريطانى يستبعد تأجيل بريكست

نائب أمريكى

الكونجرس

التدخل العسكرى

فنزويلا

أخبار فنزويلا




لا تفوتك
على عبد العال: التعديلات الدستورية نابعة من البرلمان ولا علاقة للرئيس بها

على عبد العال: التعديلات الدستورية نابعة من البرلمان ولا علاقة للرئيس بها

شاهد فى دقيقة..10 مؤشرات إيجابية بموازنة النصف الأول من 2019

شاهد فى دقيقة..10 مؤشرات إيجابية بموازنة النصف الأول من 2019

صور.. الصبغة والشعر والتاتو اهتمامات مثيرة للاعبى كرة القدم

صور.. الصبغة والشعر والتاتو اهتمامات مثيرة للاعبى كرة القدم

فيديو .. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 7 أيام

فيديو .. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 7 أيام

ننشر السيرة الذاتية للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الجديد

ننشر السيرة الذاتية للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الجديد

خالد صلاح لـ سيد على: تأجير العقارات دون بيانات كافية مدخل لتسلل الإرهابيين

خالد صلاح لـ سيد على: تأجير العقارات دون بيانات كافية مدخل لتسلل الإرهابيين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة