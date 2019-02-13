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مسئول حكومى لـ"نوفا": 10 مناطق مقترحة لمزايدة التنقيب عن البترول بالبحر الأحمر

الأربعاء، 13 فبراير 2019 05:07 م
مسئول حكومى لـ"نوفا": 10 مناطق مقترحة لمزايدة التنقيب عن البترول بالبحر الأحمر طارق الملا
كتبت فاطمة شوقى
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اقترحت شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول 10 مناطق للطرح ضمن أول مزايدة للبحث عن البترول والغاز فى البحر الأحمر.
 
وقال مسئول بالشركة، فى تصريحات خاصة لوكالة نوفا الإيطالية "إن الشركة اقترحت 10 مناطق، لكن العدد النهائى رهن قرار وزير البترول المهندس طارق الملا". 
 
وكان المهندس طارق الملا وزير البترول قد أعلن طرح المزايدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث انتهت شركتا شلمبرجير وويسترنجيو من مشروع المسح السيزمي ثنائي الأبعاد لنحو 10 آلاف كيلومتر بالبحر الأحمر باستثمارات تقدر بنحو 715 مليون دولار.
 
وأوضح المسئول أن العشر مناطق تحمل أرقام وليس أسماء على غرار مثيلتها بالبحر المتوسط، وتضم 5 مناطق مياه عميقة و5 آخرين مناطق مياه ضحلة تبدأ من جنوب خليج السويس وتنتهى إلى الحدود البحرية مع السودان.
 
 

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