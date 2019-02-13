video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 13 فبراير 2019 11:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فى عيد الحب.. فلبينيون يعبرون عن حبهم الأبدى بباقات زهور ورقية

الأربعاء، 13 فبراير 2019 11:30 م
فى عيد الحب.. فلبينيون يعبرون عن حبهم الأبدى بباقات زهور ورقية باقات زهور ورقية
مانيلا (رويترز)
إضافة تعليق

تستخدم فلبينيتان فى مشروعهما مهاراتهما فى فن طى الورق، أو الأوريجامي، لجذب العشاق الذين تهمهم التكلفة قبيل عيد الحب وتقدمان باقات من الورود وزهور عباد الشمس والزنابق مصنوعة من الورق بسعر رخيص مقارنة بأسعار الأزهار الحقيقية.

ويرى مدخرون يبحثون عن طريقة جديدة لإثارة إعجاب من يحتلون مكانة خاصة فى قلوبهم أن زهور الأوريجامى طريقة لإعلان الحب الأبدى بنصف تكلفة الزهور الحقيقية.

وقال الطالب الجامعى بايرون بوينو وهو يختار باقة "أرى أنها مصنوعة بشكل ممتاز حقا وبمهارة عالية"، ويبلغ ثمن شراء نصف دستة من الورود الورقية من الإنترنت 450 بيزو (8.64 دولار)، مقارنة بنحو 800 بيزو للأزهار الحقيقية التى تباع بالسوق الرئيسية فى العاصمة الفلبينية، وهو سعر يتوقع البائعون أن يرتفع فى يوم عيد الحب.

وتلقت آن رودريجيز، وهى طبيبة، وشريكتها أليكس كاسترو، وهى محامية، عددا هائلا من طلبات الشراء منذ قررتا تحويل هوايتهما إلى مشروع صغير على موقع فيسبوك.

وتمضى الاثنتان ثلاث ساعات فى طى وتنسيق كل باقة زهور، وتوقفتا عن تلقى الطلبات الخاصة بعيد الحب لأنهما لم تعودا قادرتين على تلبيتها.

وقالت كاسترو "الشيء المميز فى زهور الأوريجامى أنها لا تذبل أبدا لذا عندما تعطيها لأحدهم، يكون بمقدوره الاحتفاظ بها للأبد".

 

فلبينيون يعبرون عن حبهم الأبدى بباقات زهور ورقية (1)
فلبينيون يعبرون عن حبهم الأبدى بباقات زهور ورقية 

 

فلبينيون يعبرون عن حبهم الأبدى بباقات زهور ورقية (2)
فلبينيون يعبرون عن حبهم الأبدى بباقات زهور ورقية 

 

فلبينيون يعبرون عن حبهم الأبدى بباقات زهور ورقية (3)
فلبينيون يعبرون عن حبهم الأبدى بباقات زهور ورقية 
فلبينيون يعبرون عن حبهم الأبدى بباقات زهور ورقية (4)
فلبينيون يعبرون عن حبهم الأبدى بباقات زهور ورقية 

 

فلبينيون يعبرون عن حبهم الأبدى بباقات زهور ورقية (5)
فلبينيون يعبرون عن حبهم الأبدى بباقات زهور ورقية

 

فلبينيون يعبرون عن حبهم الأبدى بباقات زهور ورقية (6)
فلبينيون يعبرون عن حبهم الأبدى بباقات زهور ورقية 

 

فلبينيون يعبرون عن حبهم الأبدى بباقات زهور ورقية (7)
فلبينيون يعبرون عن حبهم الأبدى بباقات زهور ورقية 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جرائم "الفلانتين".. رضيعة تفقد حياتها وسائق ذبح زوجته وطفلتيه بسبب هدية عيد الحب.. دعوى خلع ضد رجلين أحدهما احتفل مع أخرى والثانى قال للمدام: أنا هديتك.. وآخر ينتحر لغضب زوجته من عدم شراء الهدية

كلام ستات: الهدايا اليدوية تسعد الأشخاص أكثر من المصنعة.. ويؤكد: دراسة أثبتت فشل غالبية حالات الزواج المنعقدة فى عيد الحب.. شريهان أبو الحسن توضح سبب تخليد قصص الحب الشهيرة.. وأسامة منير يفجر مفاجأة على الهواء

عيد الحب

فلبينيون

الفلبين

أخبار الفلبين

باقات زهور ورقية




لا تفوتك
على عبد العال: التعديلات الدستورية نابعة من البرلمان ولا علاقة للرئيس بها

على عبد العال: التعديلات الدستورية نابعة من البرلمان ولا علاقة للرئيس بها

شاهد فى دقيقة..10 مؤشرات إيجابية بموازنة النصف الأول من 2019

شاهد فى دقيقة..10 مؤشرات إيجابية بموازنة النصف الأول من 2019

صور.. الصبغة والشعر والتاتو اهتمامات مثيرة للاعبى كرة القدم

صور.. الصبغة والشعر والتاتو اهتمامات مثيرة للاعبى كرة القدم

فيديو .. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 7 أيام

فيديو .. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 7 أيام

ننشر السيرة الذاتية للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الجديد

ننشر السيرة الذاتية للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الجديد

خالد صلاح لـ سيد على: تأجير العقارات دون بيانات كافية مدخل لتسلل الإرهابيين

خالد صلاح لـ سيد على: تأجير العقارات دون بيانات كافية مدخل لتسلل الإرهابيين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة