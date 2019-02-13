فى عيد الحب.. فلبينيون يعبرون عن حبهم الأبدى بباقات زهور ورقية

مانيلا (رويترز)

تستخدم فلبينيتان فى مشروعهما مهاراتهما فى فن طى الورق، أو الأوريجامي، لجذب العشاق الذين تهمهم التكلفة قبيل عيد الحب وتقدمان باقات من الورود وزهور عباد الشمس والزنابق مصنوعة من الورق بسعر رخيص مقارنة بأسعار الأزهار الحقيقية.

ويرى مدخرون يبحثون عن طريقة جديدة لإثارة إعجاب من يحتلون مكانة خاصة فى قلوبهم أن زهور الأوريجامى طريقة لإعلان الحب الأبدى بنصف تكلفة الزهور الحقيقية.

وقال الطالب الجامعى بايرون بوينو وهو يختار باقة "أرى أنها مصنوعة بشكل ممتاز حقا وبمهارة عالية"، ويبلغ ثمن شراء نصف دستة من الورود الورقية من الإنترنت 450 بيزو (8.64 دولار)، مقارنة بنحو 800 بيزو للأزهار الحقيقية التى تباع بالسوق الرئيسية فى العاصمة الفلبينية، وهو سعر يتوقع البائعون أن يرتفع فى يوم عيد الحب.

وتلقت آن رودريجيز، وهى طبيبة، وشريكتها أليكس كاسترو، وهى محامية، عددا هائلا من طلبات الشراء منذ قررتا تحويل هوايتهما إلى مشروع صغير على موقع فيسبوك.

وتمضى الاثنتان ثلاث ساعات فى طى وتنسيق كل باقة زهور، وتوقفتا عن تلقى الطلبات الخاصة بعيد الحب لأنهما لم تعودا قادرتين على تلبيتها.

وقالت كاسترو "الشيء المميز فى زهور الأوريجامى أنها لا تذبل أبدا لذا عندما تعطيها لأحدهم، يكون بمقدوره الاحتفاظ بها للأبد".



فلبينيون يعبرون عن حبهم الأبدى بباقات زهور ورقية



فلبينيون يعبرون عن حبهم الأبدى بباقات زهور ورقية



فلبينيون يعبرون عن حبهم الأبدى بباقات زهور ورقية



فلبينيون يعبرون عن حبهم الأبدى بباقات زهور ورقية



فلبينيون يعبرون عن حبهم الأبدى بباقات زهور ورقية



فلبينيون يعبرون عن حبهم الأبدى بباقات زهور ورقية