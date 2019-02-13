صور.. تنفيذ 11 حالة إزالة بمدن ومراكز البحيرة خلال حملة أمنية

كتب الأمير نصرى

شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة حملات إزالة موسعة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية وقوة من الشرطة، فى إطار الحملات التى تقودها الدولة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية.

وأسفرت الحملات عن إزالة 11 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية والإصلاح الزراعي بمساحة 1420 متر مربع بقرية الوفائية عبارة عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض وأسوار طولية وعرضية من الطوب الأبيض والمونة الإسمنتية وأسقف من الخشب بمركز ومدينة الدلنجات.

كما تمت إزالة 4 قرارات إزالة بمساحة 4872 م٢ عبارة عن أسوار من الحجارة البيضاء، وتنفيذ 3 قرارات إزالة بمساحة 2122 م٢ عبارة عن أسوار من الحجارة البيضاء بمركز ومدينه إدكو، وكذلك إزالة 13 حالة تعدي علي أملاك الرى والإصلاح الزراعي بمساحة 402 متر بمركز ومدينة إيتاى البارود.

كما نفذت الحملات إزالة 13 حالة إزالة كلية بإجمالي مساحة 1180م بنطاق دمسنا وبسنتواي وبطورس بمركز ومدينة أبو حمص، وشدد المحافظ علي ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المعتدين والمخالفين حفاظا علي الرقعة الزراعية واسترداد حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة.

وفى نفس السياق تفقد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة يرافقه المهندس عبد الرحمن الشهاوى، السكرتير العام للمحافظة أعمال بناء السور الحديدي بطول 260م الذي يفصل قاعة المؤتمرات بمجمع دمنهور الثقافي عن الجزء الفضاء خلف القاعة على مساحة 6570م2 وذلك تمهيدا لرفع كفاءة هذا الجزء واستغلاله وإمكانية طرحه لأحد المستثمرين والاستفادة من العائد المادي من استغلاله كمتنفس ترفيهي، وقد بلغت تكلفة أعمال السور حوالي 800 ألف جنيه، كما تجدر الإشارة إلي أن هذا الجزء الفضاء له مدخلين أحدهما علي الكورنيش والثاني عبارة عن بوابة بساحة الانتظار.



أعمال ترميم السور



أعمال ترميم السور



أعمال ترميم السور



أعمال ترميم السور



حملة الإزالة