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الرئيس السودانى: 2019 عام السلام فى كل ربوع السودان

الأربعاء، 13 فبراير 2019 05:53 م
الرئيس السودانى: 2019 عام السلام فى كل ربوع السودان عمر البشير الرئيس السودانى
الخرطوم /أ ش أ/
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قال الرئيس السودانى عمر البشير القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن 2019 هو عام السلام وإسكات صوت البندقية فى كل ربوع السودان بصورة نهائية.

وأكد البشير - فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تقييم وتقويم الأداء لقوات الدفاع الشعبى لعام 2018 والذى عقد اليوم الأربعاء بالخرطوم تحت شعار (نحو أداء استراتيجى متميز) - أن الدفاع الشعبى مؤسسة تخدم الشعب السودانى فى كافة المجالات، مشيدًا بما أنجزه منذ تكوينه حتى الآن.

وقال إن دور الدفاع الشعبى كان القتال من أجل تحقيق وبناء السلام وتثبيته، وإن احتفال إخوتنا فى الطرف الأخر بإعلاننا وقف إطلاق النار الدائم لدليل على أن هناك إرادة قوية للسلام، وننتهز هذه الفرصة لنؤكد أنه فعلا قد اكتملت عملية السلام ليكون 2019 عام إسكات البندقية فى السودان بصورة نهائية.

ونوه البشير بأن السلام يحتاج إلى كثير من المجاهدات مثلما للقتال، وقال "هى مرحلة أصعب لأن السلام تحقق بعد مجاهدات بتقديم شهداء ودماء وأرواح ونزوح ولجوء"، مؤكدًا أن برنامج الحكومة سيكون من أجل تثبيت السلام وتمكينه فى كل مناطق العمليات.

وقال إن "كتائب الإسناد ليست للقتال، ولكنها لتحقيق الهدف ذاته، ونحن نسعى لإقناع إخوتنا فى الطرف الأخر بالسلام وفائدته، وهى كتائب تعليم للصيانة وبناء المدارس وسد الفجوة، وكذلك فهى صحية لبناء المؤسسات العلاجية بمختلف المستويات وإكمال الكوادر وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية، بجانب بناء الإنسان فضلا عن تحويل المقاتلين والنازحين واللاجئين إلى عناصر منتجة".

 


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