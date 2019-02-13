video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 13 فبراير 2019 10:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

البيت الأبيض: ترامب يدرس الاحتمالات المختلفة بشأن مهلة التجارة مع الصين

الأربعاء، 13 فبراير 2019 04:57 م
البيت الأبيض: ترامب يدرس الاحتمالات المختلفة بشأن مهلة التجارة مع الصين دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن (رويترز)
إضافة تعليق

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، الأربعاء، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يعكف على تقييم الاحتمالات المختلفة بشأن كيفية التعامل مع مهلة الأول من مارس آذار للوصول إلى اتفاق تجارى مع الصين، مضيفة أن الاتفاق النهائى يعتمد على اجتماع ترامب والرئيس الصينى شى جين بينغ شخصيا.

ومن المنتظر أن تزيد الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على بضائع صينية إذا لم يتم الوفاء تلك المهلة ومن المرجح أن يدفع ذلك العملاق الآسيوى إلى الرد بالمثل. لكن فى الأيام القليلة الماضية، أشار ترامب إلى مرونة بشأن موعد انتهاء المهلة بأن قال يوم الثلاثاء إنه ربما يؤجله قليلا.

ومن المقرر أن ترتفع الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات من الصين بقيمة 200 مليار دولار إلى 25 بالمئة من 10 بالمئة بحلول موعد أول مارس آذار، وهو ما سيزيد الألم والتكاليف فى قطاعات تتراوح من السلع الإلكترونية الاستهلاكية إلى الزراعة.

وقالت ساندرز أيضا إن الوصول الى اتفاق لإنهاء الحرب التجارية بين العملاقين الاقتصاديين سيحتاج إلى اجتماع مباشر بين ترامب وشي، مضيفة أن منتجع مار-آ-لاجو فى بالم بيتش بولاية فلوريدا سيكون موقعا جيدا لمثل هذا اللقاء.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وول ستريت تفتح منخفضة بعد خطاب دونالد ترامب

البيت الأبيض

ترامب

مهلة التجارة

الصين

أخبار الصين




لا تفوتك
على عبد العال: التعديلات الدستورية نابعة من البرلمان ولا علاقة للرئيس بها

على عبد العال: التعديلات الدستورية نابعة من البرلمان ولا علاقة للرئيس بها

شاهد فى دقيقة..10 مؤشرات إيجابية بموازنة النصف الأول من 2019

شاهد فى دقيقة..10 مؤشرات إيجابية بموازنة النصف الأول من 2019

صور.. الصبغة والشعر والتاتو اهتمامات مثيرة للاعبى كرة القدم

صور.. الصبغة والشعر والتاتو اهتمامات مثيرة للاعبى كرة القدم

فيديو .. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 7 أيام

فيديو .. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 7 أيام

ننشر السيرة الذاتية للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الجديد

ننشر السيرة الذاتية للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الجديد

خالد صلاح لـ سيد على: تأجير العقارات دون بيانات كافية مدخل لتسلل الإرهابيين

خالد صلاح لـ سيد على: تأجير العقارات دون بيانات كافية مدخل لتسلل الإرهابيين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة