البيت الأبيض: ترامب يدرس الاحتمالات المختلفة بشأن مهلة التجارة مع الصين

واشنطن (رويترز)

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، الأربعاء، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يعكف على تقييم الاحتمالات المختلفة بشأن كيفية التعامل مع مهلة الأول من مارس آذار للوصول إلى اتفاق تجارى مع الصين، مضيفة أن الاتفاق النهائى يعتمد على اجتماع ترامب والرئيس الصينى شى جين بينغ شخصيا.

ومن المنتظر أن تزيد الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على بضائع صينية إذا لم يتم الوفاء تلك المهلة ومن المرجح أن يدفع ذلك العملاق الآسيوى إلى الرد بالمثل. لكن فى الأيام القليلة الماضية، أشار ترامب إلى مرونة بشأن موعد انتهاء المهلة بأن قال يوم الثلاثاء إنه ربما يؤجله قليلا.

ومن المقرر أن ترتفع الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات من الصين بقيمة 200 مليار دولار إلى 25 بالمئة من 10 بالمئة بحلول موعد أول مارس آذار، وهو ما سيزيد الألم والتكاليف فى قطاعات تتراوح من السلع الإلكترونية الاستهلاكية إلى الزراعة.

وقالت ساندرز أيضا إن الوصول الى اتفاق لإنهاء الحرب التجارية بين العملاقين الاقتصاديين سيحتاج إلى اجتماع مباشر بين ترامب وشي، مضيفة أن منتجع مار-آ-لاجو فى بالم بيتش بولاية فلوريدا سيكون موقعا جيدا لمثل هذا اللقاء.