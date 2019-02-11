وزير النقل من أسوان: لا خصخصة للسكة الحديد

أسوان عبد الله صلاح _ ندى سليم

أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، أنه لا توجد خصصة فى السكة الحديد، بينما هى مشاركة من القطاع الخاص وليست خصخصة، موضحا أن لشركات القطاع الخاص دورا هاما فى حركة نقل البضائع، يتمثل فى توفير أوناش للمساهمة فى تبادل الحاويات عبر السكة الحديد، كما أن يمكن للقطاع الخاص دور فى إدارة المناطق اللوجيستية مثل محطة السد العالى.

وأوضح وزير النقل، خلال جولة تفقدية بميناء السد العالى بمحافظة أسوان، اليوم الاثنين، أن هناك خطة لاستغلال شبكة السكة الحديد فى خدمة المناطق الصناعية، مؤكدا أنه يتم الاعتماد بنسبة 98% على الطرق لنقل البضائع، وتستهدف الوزارة خفض هذه المعادلة واستبدالها بالاعتماد على خطوط السكة الحديد.