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وزير النقل من أسوان: لا خصخصة للسكة الحديد

الإثنين، 11 فبراير 2019 11:05 ص
وزير النقل من أسوان: لا خصخصة للسكة الحديد الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات
أسوان عبد الله صلاح _ ندى سليم
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أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، أنه لا توجد خصصة فى السكة الحديد، بينما هى مشاركة من القطاع الخاص وليست خصخصة، موضحا أن لشركات القطاع الخاص دورا هاما فى حركة نقل البضائع، يتمثل فى توفير أوناش للمساهمة فى تبادل الحاويات عبر السكة الحديد، كما أن يمكن للقطاع الخاص دور فى إدارة المناطق اللوجيستية مثل محطة السد العالى. 
 
وأوضح وزير النقل، خلال جولة تفقدية بميناء السد العالى بمحافظة أسوان، اليوم الاثنين، أن هناك خطة لاستغلال شبكة السكة الحديد فى خدمة المناطق الصناعية، مؤكدا أنه يتم الاعتماد بنسبة 98% على الطرق لنقل البضائع، وتستهدف الوزارة خفض هذه المعادلة واستبدالها بالاعتماد على خطوط السكة الحديد. 
 
 

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التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

مذاركه القطاع الخاص ..مع الدوله فى منظومه السكك الحديديه ربما يكون الحل الامثل لاصلاح المنظومه

😁😀

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمس

طيب الخصخصه وحشه يا عم الاشتراكى

😎😁😀

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش😁😀

الخصخصه هى الحل

طبعا مش حتنشر لانك بتشتغل بعد شغلك فى الموقع...كمسارى على خط المناشى -- كفر ابو دومه

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