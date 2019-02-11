صور.. مهرجان أبوظبى للعلوم يستقطب مليون زائر منذ انطلاقه فى الإمارات

كتب إسلام جمال

استقطب مهرجان أبوظبى للعلوم 2019 بالإمارات، فى دورته التاسعة، نحو 150 ألف زائر، من بينهم 27 ألفا و300 طالب وطالبة، وشهدت فعالياته تفاعلا كبيرا من مختلف أفراد المجتمع.

وكرمت دائرة التعليم والمعرفة الإماراتية، فى حفل الختام، الابتكارات الفائزة فى فعالية "مبتكر 2019"، معلنة تخطى عدد زوار مهرجان أبوظبى للعلوم منذ انطلاقته عام 2011 حتى 2019 المليون زائر.



جانب من المعرض

وأقيم المهرجان تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، فى منطقة "ع البحر" بكورنيش العاصمة أبوظبى، وفى حديقة الجاهلى بمدينة العين، وسيتي مول فى منطقة الظفرة، وعكس مدى النجاح الذى تدعمه حكومة الإمارات فى مجالات الإبداع والابتكار وتحفيز شغف الطلبة بالعلوم.



طفل يعرض ابتكاره

وقال سالم الشامسي، رئيس مشروع مهرجان أبوظبى للعلوم 2019، ومدير إدارة المعرفة والبيانات التحليلية للتعليم بالإنابة فى دائرة التعليم والمعرفة، إن الدائرة تقدم مبادرات استراتيجية تسهم فى صقل مهارات الطلبة وتحفيزهم نحو الإبداع والابتكار وتشجع الطلبة الموهوبين على المشاركة فى مشاريع وأفكار مبتكرة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات.



جانب من الزائرين

وأشار إلى ما حققه مهرجان أبوظبى للعلوم 2019 من حضور وتفاعل من مختلف أفراد المجتمع، وبما قدمه الشباب الإماراتى من ابتكارات واختراعات، تؤكد مضيهم قدما نحو مستقبل زاهر عبر إقبالهم على دراسة تخصصات علمية فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات.